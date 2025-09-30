Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ

Во второй и заключительный день соревнований по таэквондо, проходящих в Мингячевире в рамках Игр СНГ, азербайджанские спортсмены завоевали 12 медалей - 1 золото и 11 бронзовых наград.
Единственную медаль высшей пробы для Азербайджана завоевал Васиф Салимов. В финале весовой категории до 68 кг он победил Умиджона Турабова из Узбекистана.
Всего сборная Азербайджана по таэквондо завоевала на Играх СНГ 4 золота, 2 серебра и 17 бронзовых медалей.
В целом у Азербайджана 56 медалей - 7 золотых, 18 серебряных и 31 бронзовая.