В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ

Во второй и заключительный день соревнований по таэквондо, проходящих в Мингячевире в рамках Игр СНГ, азербайджанские спортсмены завоевали 12 медалей - 1 золото и 11 бронзовых наград.

Единственную медаль высшей пробы для Азербайджана завоевал Васиф Салимов. В финале весовой категории до 68 кг он победил Умиджона Турабова из Узбекистана.

Всего сборная Азербайджана по таэквондо завоевала на Играх СНГ 4 золота, 2 серебра и 17 бронзовых медалей.

В целом у Азербайджана 56 медалей - 7 золотых, 18 серебряных и 31 бронзовая. 

