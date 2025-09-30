Американские подводные лодки у «побережья» России

Президент США Дональд Трамп, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил Соединенных Штатов, резко высказался в адрес заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, назвав его «тупым человеком», а также заявил, что распорядился перебросить две подводные лодки «к побережью» России.

«Россия нам слегка угрожала не так давно. И я отправил атомные подводные лодки — самое смертоносное оружие из созданных — [к берегам России]. Я сделал это из-за его упоминания слова «ядерный»… Это [слово упомянул] тупой человек, который работает на [Путина]», — заявил Трамп на совещании с участием американского генералитета, которое было организовано главой Пентагона Питом Хегсетом. Мероприятие состоялось на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико (штат Вирджиния).

«Я перебросил одну или две подводные лодки - я не буду говорить о двух - к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом «ядерное», - отметил Трамп.

По его словам, США «на 25 лет опережают Россию и Китай» в развитии технологий производства подводных лодок.

Ранее президент США в соцсети Truth Social сообщил, что отдал приказ передислоцировать две американские атомные подводные лодки в надлежащие районы из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. По мнению Трампа, Медведев выступил с провокационными заявлениями на ядерную тематику.