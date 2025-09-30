Trendyol — партнер по электронной коммерции инновационного саммита INMerge

Во второй день мероприятия при поддержке Trendyol состоялась панельная дискуссия на тему «Восхождение региональных чемпионов: как ведущие игроки электронной коммерции расширяют свое присутствие на международных рынках». Участники панели обсудили особенности работы региональных компаний на разных рынках, их интеграцию в локальные экосистемы и стратегии локализации.

Саммит, организованный PAŞA Holding 29–30 сентября, был направлен на развитие инноваций в регионе, создание платформы для обмена идеями и опытом между всеми участниками экосистемы, а также объединение стартапов и инвесторов.

Руководитель международного развития Trendyol Ирем Чагры Йыландил поделилась стратегией и опытом компании на новых рынках.

«Мы понимаем ожидания, привычки и предпочтения наших клиентов на каждом рынке, где работаем, и это крайне важно для создания ценных впечатлений. Наша цель на рынках, где мы присутствуем, - не только увеличить продажи, но и стать активной частью локальной экосистемы, внося вклад в развитие самого рынка. Поэтому главным критерием для нас является не количество стран, где мы представлены, а наличие активной и лояльной клиентской базы, частота их покупок и обратная связь о полученном сервисе. Именно с таким подходом мы работаем и в Азербайджане, где уже привлекли 2,5 миллиона пользователей, что составляет более 20% населения страны», — добавила Ирем Чагры Йыландил.

Расширяя присутствие в Азербайджане, Центральной и Восточной Европе, Германии и странах Персидского залива, Trendyol сегодня обслуживает более 40 миллионов клиентов через свыше 250 тысяч продавцов. На платформе представлено более 40 миллионов товаров.

Уже третий год подряд Trendyol принимает участие в саммите INMerge в качестве ключевого партнера и партнера по электронной коммерции.