Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...

Мужчина, получивший тяжелые травмы в результате атаки российских беспилотников на Днепр, скончался, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«К сожалению, пострадавшего мужчину, который был в тяжелом состоянии, спасти не удалось. Соболезнования родным и близким. Медики работают. По их информации, на данный момент уже 15 раненых. Двое из них будут приходить в себя дома. Остальные — в больницах», — рассказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях, что в Днепре после удара российских дронов работают все экстренные службы.

«Просто наглый удар — днем, по гражданской инфраструктуре, — написал Зеленский. — Каждым таким ударом россияне снова и снова доказывают, что на них нужно оказывать сильное давление. Доказывают, что санкции мира против России должны стать значительно более болезненными... И что мы все вместе в Европе должны построить надежную защиту от российских дронов и ракет, чтобы ни одна страна не осталась наедине с этой угрозой».