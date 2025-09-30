Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...

Мужчина, получивший тяжелые травмы в результате атаки российских беспилотников на Днепр, скончался, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
«К сожалению, пострадавшего мужчину, который был в тяжелом состоянии, спасти не удалось. Соболезнования родным и близким. Медики работают. По их информации, на данный момент уже 15 раненых. Двое из них будут приходить в себя дома. Остальные — в больницах», — рассказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях, что в Днепре после удара российских дронов работают все экстренные службы.
«Просто наглый удар — днем, по гражданской инфраструктуре, — написал Зеленский. — Каждым таким ударом россияне снова и снова доказывают, что на них нужно оказывать сильное давление. Доказывают, что санкции мира против России должны стать значительно более болезненными... И что мы все вместе в Европе должны построить надежную защиту от российских дронов и ракет, чтобы ни одна страна не осталась наедине с этой угрозой».
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщает, что Харьков атакуют российские беспилотники. В городе слышны взрывы.
«Предварительно, прилеты вражеских БПЛА зафиксированы в Холодногорском районе Харькова. На данный момент информация о пострадавших не поступала», — написал он.
О нескольких взрывах также сообщает мэр города Игорь Терехов.
В нескольких регионах Украины, в том числе в Киеве, Киевской и Харьковской областях, сейчас действует воздушная тревога.
* * * 18:50
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что российские беспилотники днем 30 сентября атаковали Днепр.
По его словам, в результате атаки произошло несколько пожаров.
Он заявил, что известно о 12 пострадавших. У них осколочные ранения, рваные раны и ушибы. Большинство пострадавших госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии.
Ударні дрони ворога атакували Дніпро: є поранені і займання.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 30, 2025
ВІДЕО - Суспільне Дніпро pic.twitter.com/fYZRwrblHI