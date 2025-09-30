USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...

фото; видео; обновлено 19:43
19:43 1229

Мужчина, получивший тяжелые травмы в результате атаки российских беспилотников на Днепр, скончался, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«К сожалению, пострадавшего мужчину, который был в тяжелом состоянии, спасти не удалось. Соболезнования родным и близким. Медики работают. По их информации, на данный момент уже 15 раненых. Двое из них будут приходить в себя дома. Остальные — в больницах», — рассказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях, что в Днепре после удара российских дронов работают все экстренные службы.

«Просто наглый удар — днем, по гражданской инфраструктуре, — написал Зеленский. — Каждым таким ударом россияне снова и снова доказывают, что на них нужно оказывать сильное давление. Доказывают, что санкции мира против России должны стать значительно более болезненными... И что мы все вместе в Европе должны построить надежную защиту от российских дронов и ракет, чтобы ни одна страна не осталась наедине с этой угрозой».

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщает, что Харьков атакуют российские беспилотники. В городе слышны взрывы.

«Предварительно, прилеты вражеских БПЛА зафиксированы в Холодногорском районе Харькова. На данный момент информация о пострадавших не поступала», — написал он.

О нескольких взрывах также сообщает мэр города Игорь Терехов.

В нескольких регионах Украины, в том числе в Киеве, Киевской и Харьковской областях, сейчас действует воздушная тревога.

* * * 18:50

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что российские беспилотники днем 30 сентября атаковали Днепр.

По его словам, в результате атаки произошло несколько пожаров.

Он заявил, что известно о 12 пострадавших. У них осколочные ранения, рваные раны и ушибы. Большинство пострадавших госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии.

Американские подводные лодки у «побережья» России
Американские подводные лодки у «побережья» России так заявил Трамп; новость дополнена 20:03
20:03 1651
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары... фото; видео; обновлено 19:43
19:43 1230
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении?
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении? Сенсационные подробности
16:39 4906
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ Всего 56 медалей
18:26 844
Трамп угрожает американским военным
Трамп угрожает американским военным
17:37 2317
Али Асадов о надежности и прозрачности
Али Асадов о надежности и прозрачности фото
16:55 980
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика
14:42 6216
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59 4823
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ официоз
14:30 3055
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 13303
Жители Газы уходят. ХАМАС остается
Жители Газы уходят. ХАМАС остается о развитии ситуации
12:58 2848

ЭТО ВАЖНО

Американские подводные лодки у «побережья» России
Американские подводные лодки у «побережья» России так заявил Трамп; новость дополнена 20:03
20:03 1651
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары... фото; видео; обновлено 19:43
19:43 1230
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении?
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении? Сенсационные подробности
16:39 4906
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ Всего 56 медалей
18:26 844
Трамп угрожает американским военным
Трамп угрожает американским военным
17:37 2317
Али Асадов о надежности и прозрачности
Али Асадов о надежности и прозрачности фото
16:55 980
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика
14:42 6216
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59 4823
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ официоз
14:30 3055
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 13303
Жители Газы уходят. ХАМАС остается
Жители Газы уходят. ХАМАС остается о развитии ситуации
12:58 2848
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться