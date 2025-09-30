USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Стартап 2 School реализует проект «Школьный автобус» в Азербайджане

19:05 566

В рамках «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих к нему территорий на 2025-2030 годы», утвержденной президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, 1 октября стартует пилотный проект по внедрению школьных автобусов.

Как сообщает издание Azərbaycan müəllimi, на начальном этапе проект охватит более 1250 учащихся. Основная цель — сократить дорожные пробки, возникающие из-за того, что родители ежедневно отвозят детей в школу и обратно. Для этого в рамках проекта будет задействовано более 100 автобусов, организованных стартапом 2 School. Проект охватит 8 государственных и 3 частные школы.

Родители через специальные онлайн-платформы смогут легко отслеживать маршрут школьного автобуса, которым пользуются их дети.

В число школ, где будет реализован пилотный проект, входят элитная гимназия имени Ильяса Эфендиева, школа-лицей №6, средняя школа №8 имени генерал-лейтенанта К.А.Керимова, школа-лицей №20 имени А.Гусейнзаде, средняя школа №23 имени Таира Гасанова, средняя школа №27 Хатаинского района, образовательный комплекс №132–134 и средняя школа №189–190, расположенные в Баку.

Ежемесячная абонентская плата за пользование автобусом будет определяться в зависимости от расстояния. Для семей ветеранов и шехидов, а также семей со вторым ребенком, обучающимся в школе, предусмотрены скидки.

Подробнее: https://2school.az/

Американские подводные лодки у «побережья» России
Американские подводные лодки у «побережья» России так заявил Трамп; новость дополнена 20:03
20:03 1653
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары... фото; видео; обновлено 19:43
19:43 1230
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении?
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении? Сенсационные подробности
16:39 4906
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ Всего 56 медалей
18:26 844
Трамп угрожает американским военным
Трамп угрожает американским военным
17:37 2317
Али Асадов о надежности и прозрачности
Али Асадов о надежности и прозрачности фото
16:55 981
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика
14:42 6216
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59 4824
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ официоз
14:30 3055
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 13303
Жители Газы уходят. ХАМАС остается
Жители Газы уходят. ХАМАС остается о развитии ситуации
12:58 2848

ЭТО ВАЖНО

Американские подводные лодки у «побережья» России
Американские подводные лодки у «побережья» России так заявил Трамп; новость дополнена 20:03
20:03 1653
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары... фото; видео; обновлено 19:43
19:43 1230
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении?
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении? Сенсационные подробности
16:39 4906
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ Всего 56 медалей
18:26 844
Трамп угрожает американским военным
Трамп угрожает американским военным
17:37 2317
Али Асадов о надежности и прозрачности
Али Асадов о надежности и прозрачности фото
16:55 981
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика
14:42 6216
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59 4824
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ официоз
14:30 3055
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 13303
Жители Газы уходят. ХАМАС остается
Жители Газы уходят. ХАМАС остается о развитии ситуации
12:58 2848
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться