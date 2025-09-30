Стартап 2 School реализует проект «Школьный автобус» в Азербайджане

В рамках «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих к нему территорий на 2025-2030 годы», утвержденной президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, 1 октября стартует пилотный проект по внедрению школьных автобусов.

Как сообщает издание Azərbaycan müəllimi, на начальном этапе проект охватит более 1250 учащихся. Основная цель — сократить дорожные пробки, возникающие из-за того, что родители ежедневно отвозят детей в школу и обратно. Для этого в рамках проекта будет задействовано более 100 автобусов, организованных стартапом 2 School. Проект охватит 8 государственных и 3 частные школы.

Родители через специальные онлайн-платформы смогут легко отслеживать маршрут школьного автобуса, которым пользуются их дети.

В число школ, где будет реализован пилотный проект, входят элитная гимназия имени Ильяса Эфендиева, школа-лицей №6, средняя школа №8 имени генерал-лейтенанта К.А.Керимова, школа-лицей №20 имени А.Гусейнзаде, средняя школа №23 имени Таира Гасанова, средняя школа №27 Хатаинского района, образовательный комплекс №132–134 и средняя школа №189–190, расположенные в Баку.

Ежемесячная абонентская плата за пользование автобусом будет определяться в зависимости от расстояния. Для семей ветеранов и шехидов, а также семей со вторым ребенком, обучающимся в школе, предусмотрены скидки.

Подробнее: https://2school.az/