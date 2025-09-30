Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»

«Я так разочарован в Путине. Я думал, он покончит с этим делом... И я сказал ему: «Знаете, вы выглядите нехорошо. Вы четвертый год воюете в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы — бумажный тигр?» — сказал Трамп.

Американский президент подчеркнул, что за неделю боевых действий гибнут «тысячи солдат» и это худший военный конфликт со времен Второй мировой войны. Вместе с тем Трамп считает, что в конечном счете его удастся завершить. «В теории — я сейчас постучу по дереву, потому что ты до конца ни в чем не можешь быть уверенным», — сказал Трамп.

В последние месяцы Трамп несколько раз заявлял, что разочарован действиями российского президента. На прошлой неделе он допустил, что российско-украинская война может продлиться еще долго. По мнению президента США, диалог между двумя сторонами осложняется тем, что Владимир Путин и Владимир Зеленский «ненавидят друг друга».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Радио РБК говорил, что Кремль не согласен с рядом заявлений президента США, включая формулировку «бумажный тигр» в отношении России.