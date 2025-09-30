Министр Анар Алиев о «зеленом переходе»

«Зеленый переход» не ограничивается лишь технологическими новшествами в сфере энергетики и промышленности, он напрямую влияет и на занятость населения. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на мероприятии, проведенном в рамках «Недели климатических действий в Баку – 2025» на тему: «Укрепление международного сотрудничества, ускорение перехода к чистой и устойчивой энергии, а также справедливый переход».

Министр отметил, что зеленая экономика требует создания новых рабочих мест, переподготовки рабочей силы и повышения конкурентоспособности на рынке труда. Он подчеркнул важность усиления механизмов социальной защиты и профессиональной подготовки для успешной реализации данного процесса. Анар Алиев напомнил, что благодаря особому вниманию президента Ильхама Алиева к социальной сфере в 2018–2025 годах были реализованы 5 масштабных пакетов социальных реформ, обеспечивших значительный рост социальных выплат. Он отметил в том числе успешную цифровую трансформацию в области труда и социальной защиты, а также расширение программ занятости за последние годы. Министр подчеркнул, что в Азербайджане предпринимаются важные шаги и для формирования рабочей силы, обладающей новыми знаниями и навыками, необходимыми для зеленой экономики. В центрах профессиональной подготовки для безработных и ищущих работу предлагаются современные учебные программы по освоению «зеленых навыков», включая эксплуатацию альтернативных энергетических установок, сборку оборудования для возобновляемой энергетики, а также установку ветряных турбин. Кроме того, в рамках «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы» предусматривается разработка ряда профессиональных и квалификационных стандартов по «зеленым профессиям», а также организация обучения по этим направлениям (подготовка специалистов в области робототехники и роботизированных систем, искусственного интеллекта и т.д.).