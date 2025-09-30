«Собственный стиль» Трампа в переговорах с Путиным и Зеленским

В российско-украинской войне нельзя встать на одну сторону, президент США Дональд Трамп знает об этом и ведет переговоры с российским и украинским лидерами — делает это в «собственном стиле». Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома Кит Келлог.
Реплика Келлога прозвучала на вопрос журналистов о том, не стал ли американский президент склоняться к поддержке Украины. Как объяснил спецпосланник на Варшавском форуме по безопасности, Дональд Трамп считает, что в дипломатическом процессе должны участвовать обе стороны.
По словам Келлога, Трамп осознает, что «нельзя просто встать на одну или другую сторону, так это не работает». Глава Белого дома «умеет разговаривать» и с президентом России Владимиром Путиным, и с украинским лидером Владимиром Зеленским и понимает, что в дипломатическом процессе должны участвовать все, заявил спецпосланник.
«Он ведет переговоры в соответствии со своим собственным стилем», — добавил Келлог. Одной из ошибок прошлой администрации он назвал отказ от диалога с российской стороной.
Сам Трамп в июле говорил, что в войне России против Украины он «занимает сторону человечества», а не какой-либо из участниц.