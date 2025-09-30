«Собственный стиль» Трампа в переговорах с Путиным и Зеленским

В российско-украинской войне нельзя встать на одну сторону, президент США Дональд Трамп знает об этом и ведет переговоры с российским и украинским лидерами — делает это в «собственном стиле». Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома Кит Келлог.

Реплика Келлога прозвучала на вопрос журналистов о том, не стал ли американский президент склоняться к поддержке Украины. Как объяснил спецпосланник на Варшавском форуме по безопасности, Дональд Трамп считает, что в дипломатическом процессе должны участвовать обе стороны.