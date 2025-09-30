Закир Гасанов соболезнует Пакистану

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералу Сахиру Шамшаду Мирзе.
В тексте соболезнования, который опубликован на сайте Минобороны Азербайджана, говорится: «Глубоко опечален вестью о гибели и ранении группы военнослужащих Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан в результате вероломного террористического акта в городе Кветта провинции Белуджистан. Да упокоит Всевышний души погибших, разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования семьям. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым».