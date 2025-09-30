USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Трампу предлагают силой сменить Мадуро

22:14 632

Советники президента США Дональда Трампа активизировали обсуждение вариантов отстранения от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Представители венесуэльской оппозиции провели переговоры с чиновниками из администрации президента США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.

По словам источников издания, кампанию курирует глава Госдепа Марко Рубио, также занимающий пост советника президента США по нацбезопасности.

Официально Белый дом не комментирует эту информацию.

Рубио считает, что Мадуро является «нелегитимным» главой Венесуэлы, причастен к наркотрафику. Он опирается на разведданные ЦРУ и обвинительное заключение Минюста, вынесенное в 2020 году по делу о незаконном обороте наркотиков. Идеи Рубио поддерживают директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник по внутренней политике Стивен Миллер.

По данным источников NYT, Пентагон рассматривает военные сценарии против Венесуэлы, однако окончательного одобрения со стороны администрации пока нет.

На этом фоне военные США увеличили свое присутствие в регионе, где насчитывается уже более 6500 военнослужащих.

Мадуро ранее призвал к переговорам для ослабления напряженности, но американская администрация отклонила его письмо, в котором утверждалось, что Венесуэла не экспортирует наркотики. При этом, как отмечает NYT, несмотря на сильное стремление оппозиции к переменам, венесуэльские военные остаются верны Мадуро.

На Запорожской АЭС «ситуация критическая»
На Запорожской АЭС «ситуация критическая»
22:53 831
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева
20:45 8549
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...
21:23 3192
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
19:25 4834
Американские подводные лодки у «побережья» России
Американские подводные лодки у «побережья» России
20:03 3838
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении?
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении?
16:39 7172
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ
18:26 1632
Трамп угрожает американским военным
Трамп угрожает американским военным
17:37 3590
Али Асадов о надежности и прозрачности
Али Асадов о надежности и прозрачности
16:55 1368
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
14:42 7791
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
14:59 5999

