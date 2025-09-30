Трампу предлагают силой сменить Мадуро

Советники президента США Дональда Трампа активизировали обсуждение вариантов отстранения от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Представители венесуэльской оппозиции провели переговоры с чиновниками из администрации президента США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.

По словам источников издания, кампанию курирует глава Госдепа Марко Рубио, также занимающий пост советника президента США по нацбезопасности.

Официально Белый дом не комментирует эту информацию.

Рубио считает, что Мадуро является «нелегитимным» главой Венесуэлы, причастен к наркотрафику. Он опирается на разведданные ЦРУ и обвинительное заключение Минюста, вынесенное в 2020 году по делу о незаконном обороте наркотиков. Идеи Рубио поддерживают директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник по внутренней политике Стивен Миллер.

По данным источников NYT, Пентагон рассматривает военные сценарии против Венесуэлы, однако окончательного одобрения со стороны администрации пока нет.

На этом фоне военные США увеличили свое присутствие в регионе, где насчитывается уже более 6500 военнослужащих.

Мадуро ранее призвал к переговорам для ослабления напряженности, но американская администрация отклонила его письмо, в котором утверждалось, что Венесуэла не экспортирует наркотики. При этом, как отмечает NYT, несмотря на сильное стремление оппозиции к переменам, венесуэльские военные остаются верны Мадуро.