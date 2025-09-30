USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Совбез Турции сделал заявление по Украине

22:29 1279

Турция готова взять на себя больше ответственности в установлении мира в Украине, говорится в заявлении по итогам заседания турецкого Совета безопасности под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Была выражена обеспокоенность инцидентами, указывающими на риск распространения войны, и было заявлено, что Турция готова взять на себя большую ответственность за установление мира», — сказано в заявлении, которое цитируют турецкие СМИ.

В сентябре на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара продолжает свои усилия по прекращению боевых действий и «установлению справедливого и прочного мира».

Эрдоган также не раз предлагал стать посредником между Киевом и Москвой, в том числе заявлял о готовности содействовать встречам на высоком уровне. В начале года он говорил, что Турция рассчитывает на обеспечение мира в 2025-м. Тогда Эрдоган подчеркивал, что справедливый и устойчивый мир возможен только при равенстве обеих сторон в переговорном процессе. Однако в сентябре турецкий президент заявил, что не верит, что война завершится в ближайшее время.

