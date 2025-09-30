Глава Генштаба Израиля побывал в Газе и сказал, что «война продолжается»

Глава Генерального штаба армии Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир провел во вторник, 30 сентября, проверочную поездку в секторе Газа в сопровождении командующего Южным военным округом генерал-майора Янива Ашура и других высокопоставленных военных, сообщают израильские СМИ.
Во время поездки Замир оценил оперативную обстановку. Глава Генштаба Израиля подчеркнул, что война продолжается и «сейчас настал исторический и переломный момент».
«Армия… продолжит прилагать все усилия для того, чтобы обеспечить возвращение похищенных, сломить ХАМАС и усилить удары по террористам», – добавил глава Генштаба Израиля.