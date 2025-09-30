USD 1.7000
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Глава Генштаба Израиля побывал в Газе и сказал, что «война продолжается»

Глава Генерального штаба армии Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир провел во вторник, 30 сентября, проверочную поездку в секторе Газа в сопровождении командующего Южным военным округом генерал-майора Янива Ашура и других высокопоставленных военных, сообщают израильские СМИ.

Во время поездки Замир оценил оперативную обстановку. Глава Генштаба Израиля подчеркнул, что война продолжается и «сейчас настал исторический и переломный момент».

«Армия… продолжит прилагать все усилия для того, чтобы обеспечить возвращение похищенных, сломить ХАМАС и усилить удары по террористам», – добавил глава Генштаба Израиля.

На Запорожской АЭС «ситуация критическая»
На Запорожской АЭС «ситуация критическая» Зеленский бьет в набат
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева фото; обновлено 20:45
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары... фото; видео; обновлено 21:23
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
Американские подводные лодки у «побережья» России
Американские подводные лодки у «побережья» России так заявил Трамп; новость дополнена 20:03
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении?
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении? Сенсационные подробности
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ Всего 55 медалей
Трамп угрожает американским военным
Трамп угрожает американским военным
Али Асадов о надежности и прозрачности
Али Асадов о надежности и прозрачности фото
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
