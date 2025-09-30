USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Лига чемпионов: мадридский «Реал» забил пять голов в Казахстане

Отдел спорта
22:48 720

Сегодня стартовал 2-й тур Лиги чемпионов.

В Алматы в матче, вызвавшем в Казахстане невероятный интерес, «Кайрат» принимал мадридский «Реал». Разница в классе дала о себе знать. Гости победили со счетом 5:0.

На 26-й минуте счет открыл нападающий гостей Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти. На 52-й минуте Мбаппе сделал дубль. На 74-й минуте француз оформил хет-трик. На 83-й минуте полузащитник Эдуарду Камавинга забил четвертый гол. На 93-й минуте мячом отметился Браим Диас. 

С 6 очками «Реал» лидирует в турнирной таблице. «Кайрат» на последней 36-й позиции. Напомним, в первой игре казахстанцы проиграли в Лиссабоне «Спортингу» - 1:4.

В другом раннем матче сегодняшнего дня итальянская «Аталанта» обыграла бельгийский «Брюгге» - 2:1.

В 23:00 начнутся еще семь встреч, в том числе и «Галатасарай» - «Ливерпуль».

На Запорожской АЭС «ситуация критическая»
На Запорожской АЭС «ситуация критическая» Зеленский бьет в набат
22:53 838
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева фото; обновлено 20:45
20:45 8556
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары... фото; видео; обновлено 21:23
21:23 3194
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
19:25 4838
Американские подводные лодки у «побережья» России
Американские подводные лодки у «побережья» России так заявил Трамп; новость дополнена 20:03
20:03 3840
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении?
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении? Сенсационные подробности
16:39 7173
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ Всего 55 медалей
18:26 1632
Трамп угрожает американским военным
Трамп угрожает американским военным
17:37 3591
Али Асадов о надежности и прозрачности
Али Асадов о надежности и прозрачности фото
16:55 1368
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика
14:42 7793
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59 6001

ЭТО ВАЖНО

На Запорожской АЭС «ситуация критическая»
На Запорожской АЭС «ситуация критическая» Зеленский бьет в набат
22:53 838
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева фото; обновлено 20:45
20:45 8556
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары... фото; видео; обновлено 21:23
21:23 3194
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
19:25 4838
Американские подводные лодки у «побережья» России
Американские подводные лодки у «побережья» России так заявил Трамп; новость дополнена 20:03
20:03 3840
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении?
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении? Сенсационные подробности
16:39 7173
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ Всего 55 медалей
18:26 1632
Трамп угрожает американским военным
Трамп угрожает американским военным
17:37 3591
Али Асадов о надежности и прозрачности
Али Асадов о надежности и прозрачности фото
16:55 1368
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика
14:42 7793
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59 6001
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться