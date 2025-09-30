Лига чемпионов: мадридский «Реал» забил пять голов в Казахстане

В Алматы в матче, вызвавшем в Казахстане невероятный интерес, «Кайрат» принимал мадридский «Реал». Разница в классе дала о себе знать. Гости победили со счетом 5:0.

На 26-й минуте счет открыл нападающий гостей Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти. На 52-й минуте Мбаппе сделал дубль. На 74-й минуте француз оформил хет-трик. На 83-й минуте полузащитник Эдуарду Камавинга забил четвертый гол. На 93-й минуте мячом отметился Браим Диас.

С 6 очками «Реал» лидирует в турнирной таблице. «Кайрат» на последней 36-й позиции. Напомним, в первой игре казахстанцы проиграли в Лиссабоне «Спортингу» - 1:4.

В другом раннем матче сегодняшнего дня итальянская «Аталанта» обыграла бельгийский «Брюгге» - 2:1.

В 23:00 начнутся еще семь встреч, в том числе и «Галатасарай» - «Ливерпуль».