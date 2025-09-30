На Запорожской АЭС «ситуация критическая»

«Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Обеспечивается электричеством от дизель-генераторов. Это чрезвычайная ситуация. Генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго. И у нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя. Именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности», — написал Зеленский в Telegram.

Украинский лидер добавил, что провел совещание с военными и представителями Министерства энергетики и поручил Минэнерго совместно с МИД привлечь внимание мирового сообщества к этой ситуации.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил ситуацию на АЭС с генсеком ООН Антониу Гутерришем. «Важно, чтобы мир знал, какими могут быть последствия. Рассчитываем на соответствующую реакцию», — сказал президент.