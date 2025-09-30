«Мы не боимся»: Орбан обещает сбивать российские дроны

Венгрия планирует сбивать российские дроны, если те окажутся в ее воздушном пространстве, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью подкасту Harcosok Órája.

Так Орбан ответил на вопрос, будет ли Будапешт защищать свое небо в случае намеренного или случайного нарушения со стороны российских дронов.

«Насколько я знаю, да. Мы не боимся этого, мы, конечно же, собьем их», - уверяет премьер Венгрии.

Глава венгерского правительства считает, что позиция европейцев по поводу нарушения воздушного пространства нескольких стран российскими дронами «неправильная».

«Мы (Европа) сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабы. Россия слаба по сравнению с нами, слаба в военном плане, экономически слаба и численно слаба», - считает Орбан.