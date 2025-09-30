USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

«Мы не боимся»: Орбан обещает сбивать российские дроны

23:10 449

Венгрия планирует сбивать российские дроны, если те окажутся в ее воздушном пространстве, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью подкасту Harcosok Órája.

Так Орбан ответил на вопрос, будет ли Будапешт защищать свое небо в случае намеренного или случайного нарушения со стороны российских дронов.

«Насколько я знаю, да. Мы не боимся этого, мы, конечно же, собьем их», - уверяет премьер Венгрии.

Глава венгерского правительства считает, что позиция европейцев по поводу нарушения воздушного пространства нескольких стран российскими дронами «неправильная».

«Мы (Европа) сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабы. Россия слаба по сравнению с нами, слаба в военном плане, экономически слаба и численно слаба», - считает Орбан.

На Запорожской АЭС «ситуация критическая»
На Запорожской АЭС «ситуация критическая» Зеленский бьет в набат
22:53 841
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева фото; обновлено 20:45
20:45 8560
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары... фото; видео; обновлено 21:23
21:23 3196
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
19:25 4839
Американские подводные лодки у «побережья» России
Американские подводные лодки у «побережья» России так заявил Трамп; новость дополнена 20:03
20:03 3843
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении?
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении? Сенсационные подробности
16:39 7173
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ Всего 55 медалей
18:26 1634
Трамп угрожает американским военным
Трамп угрожает американским военным
17:37 3592
Али Асадов о надежности и прозрачности
Али Асадов о надежности и прозрачности фото
16:55 1368
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика
14:42 7794
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59 6002

