Экс-президента приговорили к казни

54-летний Кабила, не присутствовавший на заседании суда в столице ДРК Киншасе и не представленный адвокатом, был признан виновным в пособничестве антиправительственной вооруженной группировке «Движение 23 марта» (М23).

Согласно информации издания, недавнее появление Кабилы в стране вызвало беспокойство в Киншасе, и, по мнению некоторых наблюдателей, этот приговор направлен на то, чтобы исключить возможность объединения им оппозиции внутри страны, при этом нет никакой информации о нынешнем местонахождении бывшего главы государства (2001-2019 гг.).

С января по февраль поддерживаемое Руандой движение М23 и его отряды провели масштабные наступления на востоке страны, отвоевав обширные территории вдоль границы с Руандой у разгромленной конголезской армии. Вскоре после этих военных неудач, ослабивших режим в Киншасе, Кабила, который, по словам его окружения, покинул ДРК в 2023 году, неожиданно появился в Гоме, столице провинции Северное Киву и оплоте движения М23.

По распоряжению правительства в конце мая с экс-президента как с пожизненного сенатора была снята парламентская неприкосновенность, а в конце июля начался судебный процесс по делу о государственной измене.