Два сценария окончания войны в Украине

«У меня есть только бессрочный оптимистический сценарий. Украина выживает в этой войне как государство, выходит из нее более сильной, окровавленной, но как государство, как нация сильнее, возвращается в западный мир, откуда мы были украдены 300 лет назад, без части территорий, но и без юридического признания потери этих территорий», - сказал экс-министр.

Далее, по словам Кулебы, запускаются два возможных пути развития событий. Первый - условно финский или датский. Он напомнил, что Дания в XIX веке потеряла Шлезвиг и Гольштейн, большую территорию на границе с Пруссией, которая ее аннексировала. «Дания смирилась с этим и сказала: окей, строим на том, что есть, и построила успешную страну. Финляндия проиграла войну СССР. Финляндия сказала: очень обидно, мы потеряли, но окей, мы смирились, и мы строим нормальную страну в границах, которые есть… Я не сторонник этого сценария, но это исторические примеры, когда народ и элита принимают такое решение», - пояснил Кулеба.

Второй сценарий развития, отметил он, в том, что Украина будет двигаться по «условному азербайджано-армянскому алгоритму»: готовиться к отвоеванию или дипломатическому возвращению этих территорий: «Потратим на это десятилетия и дождемся момента, когда сможем эти территории вернуть. Мы гораздо сильнее, чем кажется. И доказали, что ничего невозможного не бывает. Поэтому вопрос будет только в том, кто эффективнее использует время после прекращения огня».

Экс-министр подчеркнул, что независимо от избранного пути, Украина должна говорить о границе 1991 года, унаследованной от Советского Союза, как государственной безальтернативной границе.