Катар принимает план Трампа, но нужно кое-что «уточнить»

Премьер Катара пояснил, что план Трампа требует «подробного обсуждения», чтобы определить, «как реализовать» пункты предложения. Он указал, «в частности, что касается механизмов вывода израильских войск из сектора Газа, необходимы «дальнейшие разработки и разъяснения».

Премьер также выразил надежду, что все стороны «рассмотрят план и воспользуются возможностью завершить войну».

«Вчера на встрече мы объяснили ХАМАС, что наша главная цель — остановить войну. ХАМАС… пообещал изучить план», — сказал он.

Премьер Катара добавил, что необходимо обсудить представленный в понедельник список «принципов», но в любом случае план Трампа «отвечает главной цели — прекращению войны».

Al Jazeera отмечает, что Катар вновь выполняет посреднические функции в непрямых переговорах по прекращению войны в секторе Газа. После разговора Биньямина Нетаньяху с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, в ходе которого премьер-министр Израиля принес ему извинения за авиаудар по ХАМАС в Дохе, нанесенный Армией обороны Израиля 9 сентября, Аль Тани сказал, что возобновит посреднические усилия.