В Сербии аресты из-за дела о свиных головах у мечетей

Сербия арестовала 11 человек по подозрению в разжигании межнациональной розни в европейских странах по заданию иностранной спецслужбы, передает Associated Press со ссылкой на сообщение полиции страны.

Задержание прошло в Белграде и городе Велика-Плана, расположенном примерно в 100 километрах к югу, в координации со спецслужбами.

Предполагаемый организатор группы, который, по данным сербской полиции, действовал по указанию «неустановленной иностранной спецслужбы», остается на свободе. Власти не уточнили, о какой именно службе идет речь.

Подозреваемые обвиняются в размещении свиных голов возле мечетей в Париже, осквернении синагог и Музея Холокоста с использованием зеленой краски, а также в установке бетонных «скелетов» с надписями у Бранденбургских ворот в Берлине.

Как пишет газета Le Monde, французские следователи считают, что к подбрасыванию свиных голов к мечетям может быть причастна Россия.

Свиные головы были обнаружены 8 сентября возле девяти мечетей в парижском регионе, на пяти из них была написана фамилия французского президента Эммануэля Макрона. Камеры видеонаблюдения в Париже зафиксировали машину с сербскими номерами, а также двух мужчин, подбрасывающих головы к мечетям. Позже полиция выяснила, что эти два человека покинули Францию сразу после инцидента.

Французские спецслужбы продолжают расследование различных гибридных операций в стране по разжиганию межнациональной розни. Как выяснила Le Monde, координатором ряда атак оказался гражданин Сербии, вероятно, связанный с ГРУ, на его арест выдан ордер.

