Задержание прошло в Белграде и городе Велика-Плана, расположенном примерно в 100 километрах к югу, в координации со спецслужбами.

Сербия арестовала 11 человек по подозрению в разжигании межнациональной розни в европейских странах по заданию иностранной спецслужбы, передает Associated Press со ссылкой на сообщение полиции страны.

Предполагаемый организатор группы, который, по данным сербской полиции, действовал по указанию «неустановленной иностранной спецслужбы», остается на свободе. Власти не уточнили, о какой именно службе идет речь.

Подозреваемые обвиняются в размещении свиных голов возле мечетей в Париже, осквернении синагог и Музея Холокоста с использованием зеленой краски, а также в установке бетонных «скелетов» с надписями у Бранденбургских ворот в Берлине.

Как пишет газета Le Monde, французские следователи считают, что к подбрасыванию свиных голов к мечетям может быть причастна Россия.

Свиные головы были обнаружены 8 сентября возле девяти мечетей в парижском регионе, на пяти из них была написана фамилия французского президента Эммануэля Макрона. Камеры видеонаблюдения в Париже зафиксировали машину с сербскими номерами, а также двух мужчин, подбрасывающих головы к мечетям. Позже полиция выяснила, что эти два человека покинули Францию сразу после инцидента.

Французские спецслужбы продолжают расследование различных гибридных операций в стране по разжиганию межнациональной розни. Как выяснила Le Monde, координатором ряда атак оказался гражданин Сербии, вероятно, связанный с ГРУ, на его арест выдан ордер.