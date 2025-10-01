Сербия арестовала 11 человек по подозрению в разжигании межнациональной розни в европейских странах по заданию иностранной спецслужбы, передает Associated Press со ссылкой на сообщение полиции страны.
Задержание прошло в Белграде и городе Велика-Плана, расположенном примерно в 100 километрах к югу, в координации со спецслужбами.
Предполагаемый организатор группы, который, по данным сербской полиции, действовал по указанию «неустановленной иностранной спецслужбы», остается на свободе. Власти не уточнили, о какой именно службе идет речь.
Подозреваемые обвиняются в размещении свиных голов возле мечетей в Париже, осквернении синагог и Музея Холокоста с использованием зеленой краски, а также в установке бетонных «скелетов» с надписями у Бранденбургских ворот в Берлине.
Как пишет газета Le Monde, французские следователи считают, что к подбрасыванию свиных голов к мечетям может быть причастна Россия.
Свиные головы были обнаружены 8 сентября возле девяти мечетей в парижском регионе, на пяти из них была написана фамилия французского президента Эммануэля Макрона. Камеры видеонаблюдения в Париже зафиксировали машину с сербскими номерами, а также двух мужчин, подбрасывающих головы к мечетям. Позже полиция выяснила, что эти два человека покинули Францию сразу после инцидента.
Французские спецслужбы продолжают расследование различных гибридных операций в стране по разжиганию межнациональной розни. Как выяснила Le Monde, координатором ряда атак оказался гражданин Сербии, вероятно, связанный с ГРУ, на его арест выдан ордер.