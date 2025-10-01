USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Осталось десять дней. Трамп в ожидании

01:19 824

За десять дней до объявления лауреата Нобелевской премии мира за 2025 год президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что награда должна быть присуждена именно ему. Любое другое решение было бы «оскорблением» для Соединенных Штатов, заявил Трамп во вторник, 30 сентября, выступая на встрече с высокопоставленными американскими военными на военной базе Куантико в штате Вирджиния.

По его словам, он хотел бы Нобелевскую премию мира не для себя лично, а для Соединенных Штатов.

Трамп ранее не раз заявлял, что с момента вступления в должность в январе он завершил семь войн, указывая, в частности, на конфликты между Индией и Пакистаном, Египтом и Эфиопией.

Прежде среди президентов США лауреатами награды становились Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон и Барак Обама.

Рычаг на Южном Кавказе в руках Вашингтона. Противоречивые заявления Пашиняна
Рычаг на Южном Кавказе в руках Вашингтона. Противоречивые заявления Пашиняна наш комментарий
02:08 507
Решительный рывок в прошлое
Решительный рывок в прошлое важная тема
02:36 224
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи реквием haqqin.az
30 сентября 2025, 21:39 4659
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика, все еще актуально
30 сентября 2025, 14:42 8645
Два сценария окончания войны в Украине
Два сценария окончания войны в Украине от экс-главы МИД
30 сентября 2025, 23:49 2172
На Запорожской АЭС «ситуация критическая»
На Запорожской АЭС «ситуация критическая» Зеленский бьет в набат
30 сентября 2025, 22:53 2170
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева фото; обновлено 20:45
30 сентября 2025, 20:45 10688
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары... фото; видео; обновлено 21:23
30 сентября 2025, 21:23 3751
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
30 сентября 2025, 19:25 5996
Американские подводные лодки у «побережья» России
Американские подводные лодки у «побережья» России так заявил Трамп; новость дополнена 20:03
30 сентября 2025, 20:03 4474
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении?
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении? Сенсационные подробности
30 сентября 2025, 16:39 8042

ЭТО ВАЖНО

Рычаг на Южном Кавказе в руках Вашингтона. Противоречивые заявления Пашиняна
Рычаг на Южном Кавказе в руках Вашингтона. Противоречивые заявления Пашиняна наш комментарий
02:08 507
Решительный рывок в прошлое
Решительный рывок в прошлое важная тема
02:36 224
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи реквием haqqin.az
30 сентября 2025, 21:39 4659
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика, все еще актуально
30 сентября 2025, 14:42 8645
Два сценария окончания войны в Украине
Два сценария окончания войны в Украине от экс-главы МИД
30 сентября 2025, 23:49 2172
На Запорожской АЭС «ситуация критическая»
На Запорожской АЭС «ситуация критическая» Зеленский бьет в набат
30 сентября 2025, 22:53 2170
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева фото; обновлено 20:45
30 сентября 2025, 20:45 10688
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары... фото; видео; обновлено 21:23
30 сентября 2025, 21:23 3751
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
30 сентября 2025, 19:25 5996
Американские подводные лодки у «побережья» России
Американские подводные лодки у «побережья» России так заявил Трамп; новость дополнена 20:03
30 сентября 2025, 20:03 4474
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении?
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении? Сенсационные подробности
30 сентября 2025, 16:39 8042
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться