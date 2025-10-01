Осталось десять дней. Трамп в ожидании

За десять дней до объявления лауреата Нобелевской премии мира за 2025 год президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что награда должна быть присуждена именно ему. Любое другое решение было бы «оскорблением» для Соединенных Штатов, заявил Трамп во вторник, 30 сентября, выступая на встрече с высокопоставленными американскими военными на военной базе Куантико в штате Вирджиния.

По его словам, он хотел бы Нобелевскую премию мира не для себя лично, а для Соединенных Штатов.

Трамп ранее не раз заявлял, что с момента вступления в должность в январе он завершил семь войн, указывая, в частности, на конфликты между Индией и Пакистаном, Египтом и Эфиопией.

Прежде среди президентов США лауреатами награды становились Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон и Барак Обама.