Дуров заявил, что его пытались отравить

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал в интервью подкастеру Лексу Фридману, как не мог две недели ходить после того, как в 2018 году на него было совершено покушение.

«Я приехал домой, открыл дверь арендованного таунхауса, где был странный сосед, и он что-то мне там оставил у двери. И час спустя, когда я уже лежал в кровати, а жил я один, мне стало очень плохо. Я почувствовал боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную, но пока я шел туда, я ощутил, что мое тело стало отказывать», — рассказал Дуров.

По его словам, он начал терять зрение и слух, вскоре стало трудно дышать: «Это было трудно объяснить, но в одном я был уверен: «Ну вот и все».

«Я упал на пол, но не помню этого, боль затмила все. Я очнулся на полу на следующий день, уже было светло. Я был очень слаб», — сказал создатель Telegram.

Он также обратил внимание на полопавшиеся сосуды. «Со мной такого никогда не было. Я потом две недели ходить не мог. Я сидел дома и решил не рассказывать своей команде, ведь я не хотел их волновать. Но было тяжело», — вспомнил Дуров.

Предприниматель добавил, что в 2018 году был «не лучший момент», чтобы делиться с командой проблемами со здоровьем, поскольку его сотрудники пытались привлечь средства для блокчейн-проекта The Open Network (TON), в то же время несколько стран пытались заблокировать Telegram.

РБК напоминает, что в апреле 2018 года Роскомнадзор по решению суда приступил к блокировке Telegram на территории России. Причиной стал отказ компании предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. В мае того же года доступ к Telegram был официально ограничен властями Ирана из-за опасений по поводу национальной безопасности и «подстрекательства к беспорядкам».