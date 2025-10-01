«Карабах» между «МанСити» и «Барсой»

После вторничных матчей 2-го тура Лиги чемпионов чемпион Азербайджана «Карабах» занимает 13-е место, расположившись между «Манчестер Сити» и «Барселоной».
Уже сегодня команда Гурбана Гурбанова может значительно улучшить свое положение, если обыграет в Баку датский «Копенгаген».
Лидируют имеющие по 6 очков «Бавария», «Реал» и «Интер».
Результаты всех матчей первого дня 2-го тура Лиги чемпионов:
«Аталанта» (Италия) - «Брюгге» (Бельгия) - 2:1
«Кайрат» (Казахстан) - «Реал» (Испания) - 0:5
«Атлетико» (Испания) - «Айнтрахт» (Германия) - 5:1
«Буде-Глимт» (Норвегия) - «Тоттенхэм» (Англия) - 2:2
«Челси» (Англия) - «Бенфика» (Португалия) - 1:0
«Галатасарай» (Турция) - «Ливерпуль» (Англия) - 1:0
«Интер» (Италия) - «Славия» (Чехия) - 3:0
«Марсель» (Франция) - «Аякс» (Нидерланды) - 4:0
«Пафос» (Кипр) - «Бавария» (Германия) - 1:5
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА