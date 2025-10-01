USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

«Карабах» между «МанСити» и «Барсой»

Результаты дня и турнирная таблица в ЛЧ
Отдел спорта
01:59 405

После вторничных матчей 2-го тура Лиги чемпионов чемпион Азербайджана «Карабах» занимает 13-е место, расположившись между «Манчестер Сити» и «Барселоной».

Уже сегодня команда Гурбана Гурбанова может значительно улучшить свое положение, если обыграет в Баку датский «Копенгаген».

Лидируют имеющие по 6 очков «Бавария», «Реал» и «Интер».

Результаты всех матчей первого дня 2-го тура Лиги чемпионов:

«Аталанта» (Италия) - «Брюгге» (Бельгия) - 2:1

«Кайрат» (Казахстан) - «Реал» (Испания) - 0:5

«Атлетико» (Испания) - «Айнтрахт» (Германия) - 5:1

«Буде-Глимт» (Норвегия) - «Тоттенхэм» (Англия) - 2:2

«Челси» (Англия) - «Бенфика» (Португалия) - 1:0

«Галатасарай» (Турция) - «Ливерпуль» (Англия) - 1:0

«Интер» (Италия) - «Славия» (Чехия) - 3:0

«Марсель» (Франция) - «Аякс» (Нидерланды) - 4:0

«Пафос» (Кипр) - «Бавария» (Германия) - 1:5

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Рычаг на Южном Кавказе в руках Вашингтона. Противоречивые заявления Пашиняна
Рычаг на Южном Кавказе в руках Вашингтона. Противоречивые заявления Пашиняна наш комментарий
02:08 509
Решительный рывок в прошлое
Решительный рывок в прошлое важная тема
02:36 225
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи реквием haqqin.az
30 сентября 2025, 21:39 4659
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика, все еще актуально
30 сентября 2025, 14:42 8646
Два сценария окончания войны в Украине
Два сценария окончания войны в Украине от экс-главы МИД
30 сентября 2025, 23:49 2174
На Запорожской АЭС «ситуация критическая»
На Запорожской АЭС «ситуация критическая» Зеленский бьет в набат
30 сентября 2025, 22:53 2171
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева фото; обновлено 20:45
30 сентября 2025, 20:45 10690
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары... фото; видео; обновлено 21:23
30 сентября 2025, 21:23 3751
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
30 сентября 2025, 19:25 5996
Американские подводные лодки у «побережья» России
Американские подводные лодки у «побережья» России так заявил Трамп; новость дополнена 20:03
30 сентября 2025, 20:03 4474
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении?
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении? Сенсационные подробности
30 сентября 2025, 16:39 8042

ЭТО ВАЖНО

Рычаг на Южном Кавказе в руках Вашингтона. Противоречивые заявления Пашиняна
Рычаг на Южном Кавказе в руках Вашингтона. Противоречивые заявления Пашиняна наш комментарий
02:08 509
Решительный рывок в прошлое
Решительный рывок в прошлое важная тема
02:36 225
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи реквием haqqin.az
30 сентября 2025, 21:39 4659
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика, все еще актуально
30 сентября 2025, 14:42 8646
Два сценария окончания войны в Украине
Два сценария окончания войны в Украине от экс-главы МИД
30 сентября 2025, 23:49 2174
На Запорожской АЭС «ситуация критическая»
На Запорожской АЭС «ситуация критическая» Зеленский бьет в набат
30 сентября 2025, 22:53 2171
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева фото; обновлено 20:45
30 сентября 2025, 20:45 10690
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары... фото; видео; обновлено 21:23
30 сентября 2025, 21:23 3751
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
30 сентября 2025, 19:25 5996
Американские подводные лодки у «побережья» России
Американские подводные лодки у «побережья» России так заявил Трамп; новость дополнена 20:03
30 сентября 2025, 20:03 4474
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении?
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении? Сенсационные подробности
30 сентября 2025, 16:39 8042
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться