Рычаг на Южном Кавказе в руках Вашингтона. Противоречивые заявления Пашиняна

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
Никол Пашинян в ходе визита в Страсбург сделал заявление, в очередной раз подчеркнувшее зависимость армянской внешней политики от внешних центров силы.

По словам Пашиняна, участие третьих сторон в Зангезурском коридоре, который в армянской политической риторике уже обозначается как «маршрут Трампа», возможно лишь при одобрении не только самого Еревана, но и Вашингтона.

Более того, премьер-министр Армении назвал «желательным» подключение Европейского союза, но и здесь подчеркнул, что окончательное решение в этой связи останется за Соединенными Штатами.

Выступая в Страсбурге, Пашинян признал, что окончательного соглашения с США о функционировании маршрута пока нет. Несмотря на громкие заявления, «программа TRIPP» остается в стадии проектирования

Фактически это означает, что Армения соглашается рассматривать столь чувствительный для своей национальной безопасности проект не как часть собственной транспортной стратегии, а как элемент двусторонней повестки с США. Пашинян открыто заявил, что любые третьи стороны, включая ЕС, могут быть привлечены лишь с согласия американской администрации.

В условиях, когда Брюссель официально выделяет Еревану дополнительные 200 миллионов евро на поддержку устойчивости и развития, подобные заявления лишь закрепляют роль Вашингтона в качестве главного арбитра, в то время как европейская сторона, по сути, довольствуется вспомогательной функцией инвестора.

Армянская оппозиция интерпретирует политику Пашиняна, как «опасную и противоречащую национальным интересам». Пророссийские политические силы — Армянский национальный конгресс Левона Тер-Петросяна, а также объединения, связанные с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, утверждают, что соглашение по «маршруту Трампа» лишает страну стратегического баланса. А Левон Зурабян прямо заявил, что оно игнорирует интересы таких усиливающихся центров силы, как БРИКС, где ключевыми игроками выступают Россия, Индия, Китай и Иран. По сути, Ереван подталкивается к односторонней ориентации исключительно на США, что неизбежно создает напряжение во взаимоотношениях Армении с Москвой и Тегераном.

Вопрос Зангезурского коридора становится индикатором глубинных сдвигов в геополитической ориентации Армении

Позиция России по этому вопросу пока предельно осторожна. Посол в Ереване Сергей Копыркин в интервью армянским СМИ отметил, что Москва ожидает прояснения деталей будущего функционирования маршрута и напомнил о трехсторонних соглашениях 2020–2022 годов между Россией, Арменией и Азербайджаном, которые юридически остаются действующими. Он подчеркнул, что попытки вытеснить Россию с Южного Кавказа обречены на провал: этого не позволят ни географическая реальность, ни исторические связи, ни фактическое присутствие российских пограничников на армяно-иранской границе.

Однако в действительности речь идет не только о юридических нюансах и не столько о технических параметрах будущего транспортного коридора, сколько о фундаментальном вопросе выбора стратегического курса. Армения под руководством Пашиняна делает ставку на США и тем самым сознательно ограничивает роль России и Ирана в региональной архитектуре. Это решение вызывает раздражение в Москве, но пока не встречает прямого ответа, что лишь углубляет состояние неопределенности.

Выступая в Страсбурге, Пашинян признал, что окончательного соглашения с США о функционировании маршрута пока нет. Несмотря на громкие заявления, «программа TRIPP» остается в стадии проектирования. Тем временем, американская сторона анонсировала через свой Госдепартамент выделение 145 миллионов долларов на строительство инфраструктуры вдоль коридора. Но остается открытым ключевой вопрос о том, кто будет контролировать транспортное сообщение и каким образом будет обеспечена связь Азербайджана с Нахчываном.

А Копыркин заявляет, что Россия не сдается

Фактически Армения поставила себя в положение государства, вынужденного согласовывать каждый шаг в вопросах инфраструктуры с внешними центрами силы. И если для США «маршрут Трампа» является инструментом расширения влияния, то для Москвы и Тегерана он выглядит как угроза их выдавливания из региональной логистической архитектуры. В этом контексте нынешние заявления Пашиняна можно трактовать, как прямую демонстрацию переориентации Армении и окончательный отказ Еревана от многовекторности в своей внешней политике.

Таким образом, вопрос Зангезурского коридора становится индикатором глубинных сдвигов в геополитической ориентации Армении. А потому решение допускать или не допускать Россию уже не зависит от Еревана - этот инструмент оказался в руках Вашингтона, что свидетельствует о новом этапе перераспределения влияния на Южном Кавказе.

