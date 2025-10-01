USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
Россия — крупнейший поставщик урана в Америку

несмотря на запрет импорта
02:12 203

В 2024 году Россия сохранила статус крупнейшего поставщика топлива для атомных реакторов в США, даже после того, как в мае вступил в силу закон о запрете импорта обогащенного урана из этой страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Министерства энергетики США.

Согласно данным Управления энергетической информации, на российское топливо пришлось 20 процентов обогащенного урана, который использовался в американских коммерческих реакторах.

Поставки продолжались, несмотря на законодательный запрет на импорт российского топлива после начала в 2022 году войны в Украине. Запрет, вступивший в силу в августе 2024 года, позволяет Министерству энергетики предоставлять временные исключения до 2028 года в случае отсутствия альтернативных источников поставок или если импорт признан вопросом национальных интересов. Среди компаний, которые уже получили такие исключения, — Constellation Energy и Centrus Energy.

15 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что страна еще не готова полностью отказаться от российского урана из-за высокой зависимости от поставок из РФ. По данным Bloomberg, в настоящее время Россия поставляет около четверти обогащенного урана, необходимого для 94 американских ядерных реакторов, которые генерируют примерно пятую часть электроэнергии в США. Быстрое прекращение этих поставок, по оценкам, может поставить под угрозу около 5% выработки электроэнергии в стране. 

Эти данные были обнародованы на фоне призывов администрации Дональда Трампа к Европе и другим странам сокращать зависимость от российской нефти и газа.

