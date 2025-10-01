Россия — крупнейший поставщик урана в Америку

В 2024 году Россия сохранила статус крупнейшего поставщика топлива для атомных реакторов в США, даже после того, как в мае вступил в силу закон о запрете импорта обогащенного урана из этой страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Министерства энергетики США.

Поставки продолжались, несмотря на законодательный запрет на импорт российского топлива после начала в 2022 году войны в Украине. Запрет, вступивший в силу в августе 2024 года, позволяет Министерству энергетики предоставлять временные исключения до 2028 года в случае отсутствия альтернативных источников поставок или если импорт признан вопросом национальных интересов. Среди компаний, которые уже получили такие исключения, — Constellation Energy и Centrus Energy.

15 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что страна еще не готова полностью отказаться от российского урана из-за высокой зависимости от поставок из РФ. По данным Bloomberg, в настоящее время Россия поставляет около четверти обогащенного урана, необходимого для 94 американских ядерных реакторов, которые генерируют примерно пятую часть электроэнергии в США. Быстрое прекращение этих поставок, по оценкам, может поставить под угрозу около 5% выработки электроэнергии в стране.

Эти данные были обнародованы на фоне призывов администрации Дональда Трампа к Европе и другим странам сокращать зависимость от российской нефти и газа.