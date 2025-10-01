Решительный рывок в прошлое

Аэропорт Кабула был вынужден отменить рейсы, в том числе полеты авиакомпании Ariana Afghan Airlines в Дубай и авиакомпании Kam Air в Стамбул. Никто сотрудников аэропорта заранее не предупредил об отключении. О потере связи с кабульским бюро, в том числе телефонной, сообщило международное новостное агентство AFP.

Накануне, 29 сентября, шло постепенное отключение сетей. На следующий день уже не только широкополосный интернет не работал, но и в работе телефонных операторов случились серьезные перебои, мобильный интернет и спутниковое телевидение также стали «ложиться».

Эта история началась еще в середине сентября, когда лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада запретил оптоволоконный интернет в провинции Балх. Дальше запрет распространился на прочие провинции. Официально объяснение: забота о нравственности населения, ибо в этих интернетах чего только не насмотришься.

Общественная нравственность для талибов является абсолютной ценностью, поэтому проблемы в работе банков, паралич таможенной системы и лишение возможности вести бизнес онлайн для десятков тысяч частных предпринимателей не стали сколько-нибудь серьезным препятствием для принятия такого судьбоносного решения.

И уж точно никого не волнуют проблемы женщин, которых выкинули из общественной жизни и лишили возможности получать образование. Теперь закрыта и остававшаяся форточка в мир, которой для них был интернет.

Современный мир невозможно себе представить без тех безграничных возможностей, которые предоставляет интернет. Но кто сказал, что талибам нужен современный мир? Он их пугает. Отгородиться от него, спрятаться и спрятать его от афганцев – вот их задача, которую они успешно выполняют.

И нет, совсем не даром единственной до сих пор страной, которая официально признала правительство «Талибана» в Афганистане, является Россия. Союз навечно отставших.