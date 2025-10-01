Турция готовится к удару по курдам

Воинские формирования, подконтрольные временному правительству Сирии и опирающиеся на поддержку Турции, получили приказ готовиться к военной операции против подразделений «Сирийских демократических сил» (СДС), в составе которых преобладают курдские отряды, включая элементы, связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК) и её сирийским филиалом ОНС. Об этом сообщает базирующаяся в Лондоне Сирийская мониторинговая группа по правам человека (SOHR). К участию в операции привлечены протурецкие группировки, входящие в «Свободную сирийскую армию», включая ключевые формирования - дивизии «Султан Мурад» и «Хамза». По данным SOHR, конкретные районы будущей активной фазы боевых действий — это Дейр-Хафер и район плотины Тишрин на востоке провинции Алеппо. Согласно поступающей информации, командирам было предписано завершить кампанию в течение недели.

Цель операции - оказать давления на СДС и заставить их выполнить условия соглашения, подписанного с Дамаском в марте текущего года. Детали документа официально не раскрывались, но, судя по предпринимаемым военным приготовлениям, речь идёт о принципиальных вопросах контроля над территориями и перераспределении власти в приграничных районах. На протяжении последних дней отмечается концентрация сил как со стороны сирийской армии, так и со стороны СДС. Противостояние постепенно выходит за рамки локальных стычек и близко к формату полномасштабного столкновения. По сообщениям SOHR, ситуация на линии фронта в восточной части Алеппо стремительно обостряется. В понедельник в районе плотины Тишрин были зафиксированы артиллерийские обстрелы — по меньшей мере десять снарядов разорвались в непосредственной близости от гражданских объектов. Обострение стало прямым следствием перестрелок между СДС и силами, поддерживаемыми Турцией.

В тот же день протурецким формированиям был отдан приказ развернуть на линии соприкосновения тяжёлую бронетехнику, артиллерию и инженерные подразделения. Эта демонстрация силы, по мнению аналитиков, имеет двойную цель: с одной стороны, обозначить готовность к наступлению, а с другой — оказать психологическое давление на СДС и продемонстрировать готовность вести переговоры с позиций силы. Курдская сторона, в свою очередь, предпринимает ответные меры. СДС перебросили в район плотины Тишрин беспилотные летательные аппараты, ракетные установки и дальнобойную артиллерию. Военные позиции оборудуются вблизи таких стратегически важных объектов, как сахарный завод, что вызывает обеспокоенность, связанную возможными разрушениями инфраструктуры и рисками для гражданского населения. Дополнительное подкрепление поступает также и со стороны Турции — в частности, речь идет об аэропорте Кувейреса на востоке Алеппо, где отмечен рост военной активности. В то же время, стратегическая дорога Алеппо-Ракка остаётся закрытой уже третий день, что свидетельствует о попытке ограничить маневренность СДС и создать для курдских сил логистические трудности.

На фоне усиливающегося противостояния между турецко-сирийскими силами и СДС активизировалась третья сторона конфликта — боевики «Исламского государства». В провинции Дейр-эз-Зор была зафиксирована серия нападений боевиков ИГИЛ на позиции СДС, в результате которых были убиты несколько бойцов. Радикалы уже заявили в своих коммуникационных каналах о намерении продолжить атаки против, как они выразились, «неверных из РПК». Ответ СДС последовал оперативно: утром 30 сентября курдские спецподразделения при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США провели рейд в городе Аш-Шухейль. Вертолёты коалиции высадили десант, который сумел задержать двух командиров ИГИЛ. По данным местных источников, операция носила точечный характер и была направлена на ликвидацию командных звеньев ИГИЛ, координирующих атаки на СДС. Таким образом, складывается крайне нестабильная конфигурация, где на одном военном театре одновременно и взаимодействуют, и противостоят друг другу сразу несколько сил - регулярные сирийские войска, курдские формирования, протурецкие группировки и радикальные исламисты. При этом ни одна из сторон не демонстрирует признаков деэскалации.