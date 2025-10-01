USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Турция готовится к удару по курдам

о развитии ситуации
Эльяс Шафиев, собкор
02:47 84

Воинские формирования, подконтрольные временному правительству Сирии и опирающиеся на поддержку Турции, получили приказ готовиться к военной операции против подразделений «Сирийских демократических сил» (СДС), в составе которых преобладают курдские отряды, включая элементы, связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК) и её сирийским филиалом ОНС. Об этом сообщает базирующаяся в Лондоне Сирийская мониторинговая группа по правам человека (SOHR).

К участию в операции привлечены протурецкие группировки, входящие в «Свободную сирийскую армию», включая ключевые формирования - дивизии «Султан Мурад» и «Хамза». По данным SOHR, конкретные районы будущей активной фазы боевых действий — это Дейр-Хафер и район плотины Тишрин на востоке провинции Алеппо. Согласно поступающей информации, командирам было предписано завершить кампанию в течение недели.

К участию в операции привлечены протурецкие группировки, входящие в «Свободную сирийскую армию», включая ключевые формирования - дивизии «Султан Мурад» и «Хамза»

Цель операции - оказать давления на СДС и заставить их выполнить условия соглашения, подписанного с Дамаском в марте текущего года. Детали документа официально не раскрывались, но, судя по предпринимаемым военным приготовлениям, речь идёт о принципиальных вопросах контроля над территориями и перераспределении власти в приграничных районах.

На протяжении последних дней отмечается концентрация сил как со стороны сирийской армии, так и со стороны СДС. Противостояние постепенно выходит за рамки локальных стычек и близко к формату полномасштабного столкновения.

По сообщениям SOHR, ситуация на линии фронта в восточной части Алеппо стремительно обостряется. В понедельник в районе плотины Тишрин были зафиксированы артиллерийские обстрелы — по меньшей мере десять снарядов разорвались в непосредственной близости от гражданских объектов. Обострение стало прямым следствием перестрелок между СДС и силами, поддерживаемыми Турцией.

Ситуация на линии фронта в восточной части Алеппо стремительно обостряется, что стало прямым следствием перестрелок между СДС и силами, поддерживаемыми Турцией

В тот же день протурецким формированиям был отдан приказ развернуть на линии соприкосновения тяжёлую бронетехнику, артиллерию и инженерные подразделения. Эта демонстрация силы, по мнению аналитиков, имеет двойную цель: с одной стороны, обозначить готовность к наступлению, а с другой — оказать психологическое давление на СДС и продемонстрировать готовность вести переговоры с позиций силы.

Курдская сторона, в свою очередь, предпринимает ответные меры. СДС перебросили в район плотины Тишрин беспилотные летательные аппараты, ракетные установки и дальнобойную артиллерию. Военные позиции оборудуются вблизи таких стратегически важных объектов, как сахарный завод, что вызывает обеспокоенность, связанную возможными разрушениями инфраструктуры и рисками для гражданского населения.

Дополнительное подкрепление поступает также и со стороны Турции — в частности, речь идет об аэропорте Кувейреса на востоке Алеппо, где отмечен рост военной активности. В то же время, стратегическая дорога Алеппо-Ракка остаётся закрытой уже третий день, что свидетельствует о попытке ограничить маневренность СДС и создать для курдских сил логистические трудности.

А утром 30 сентября курдские спецподразделения при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США провели рейд в городе Аш-Шухейль

На фоне усиливающегося противостояния между турецко-сирийскими силами и СДС активизировалась третья сторона конфликта — боевики «Исламского государства». В провинции Дейр-эз-Зор была зафиксирована серия нападений боевиков ИГИЛ на позиции СДС, в результате которых были убиты несколько бойцов. Радикалы уже заявили в своих коммуникационных каналах о намерении продолжить атаки против, как они выразились, «неверных из РПК».

Ответ СДС последовал оперативно: утром 30 сентября курдские спецподразделения при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США провели рейд в городе Аш-Шухейль. Вертолёты коалиции высадили десант, который сумел задержать двух командиров ИГИЛ. По данным местных источников, операция носила точечный характер и была направлена на ликвидацию командных звеньев ИГИЛ, координирующих атаки на СДС.

Таким образом, складывается крайне нестабильная конфигурация, где на одном военном театре одновременно и взаимодействуют, и противостоят друг другу сразу несколько сил - регулярные сирийские войска, курдские формирования, протурецкие группировки и радикальные исламисты. При этом ни одна из сторон не демонстрирует признаков деэскалации.

Американские войска поддерживают курдов в перестрелках с ИГИЛ, восставшим из небытия

По мнению аналитиков, попытка Дамаска добиться выполнения мартовских договорённостей посредством силового давления может привести к дестабилизации всей северо-восточной Сирии, учитывая как плотность населения в районах возможных боевых действий, так и присутствие иностранных акторов, прежде всего, Турции и США.

Формирующаяся ситуация отражает общий кризис сирийского урегулирования, где любой локальный конфликт способен перерасти в межрегиональное столкновение с вовлечением внешних игроков. В отсутствие политического диалога, каждый новый виток насилия лишь отдаляет возможность выхода из затяжного конфликта, в котором реальная власть продолжает оставаться у тех, кто контролирует землю и оружие.

Читайте по теме

Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот, все еще актуально
18 сентября 2025, 18:58 4364
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения; все еще актуально
15 сентября 2025, 00:48 5487
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения, все еще актуально
7 сентября 2025, 14:12 4231
Рычаг на Южном Кавказе в руках Вашингтона. Противоречивые заявления Пашиняна
Рычаг на Южном Кавказе в руках Вашингтона. Противоречивые заявления Пашиняна наш комментарий
02:08 513
Решительный рывок в прошлое
Решительный рывок в прошлое важная тема
02:36 228
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи реквием haqqin.az
30 сентября 2025, 21:39 4661
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика, все еще актуально
30 сентября 2025, 14:42 8648
Два сценария окончания войны в Украине
Два сценария окончания войны в Украине от экс-главы МИД
30 сентября 2025, 23:49 2175
На Запорожской АЭС «ситуация критическая»
На Запорожской АЭС «ситуация критическая» Зеленский бьет в набат
30 сентября 2025, 22:53 2172
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева фото; обновлено 20:45
30 сентября 2025, 20:45 10692
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары... фото; видео; обновлено 21:23
30 сентября 2025, 21:23 3751
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
30 сентября 2025, 19:25 5997
Американские подводные лодки у «побережья» России
Американские подводные лодки у «побережья» России так заявил Трамп; новость дополнена 20:03
30 сентября 2025, 20:03 4474
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении?
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении? Сенсационные подробности
30 сентября 2025, 16:39 8043

ЭТО ВАЖНО

Рычаг на Южном Кавказе в руках Вашингтона. Противоречивые заявления Пашиняна
Рычаг на Южном Кавказе в руках Вашингтона. Противоречивые заявления Пашиняна наш комментарий
02:08 513
Решительный рывок в прошлое
Решительный рывок в прошлое важная тема
02:36 228
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи реквием haqqin.az
30 сентября 2025, 21:39 4661
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика, все еще актуально
30 сентября 2025, 14:42 8648
Два сценария окончания войны в Украине
Два сценария окончания войны в Украине от экс-главы МИД
30 сентября 2025, 23:49 2175
На Запорожской АЭС «ситуация критическая»
На Запорожской АЭС «ситуация критическая» Зеленский бьет в набат
30 сентября 2025, 22:53 2172
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева фото; обновлено 20:45
30 сентября 2025, 20:45 10692
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары... фото; видео; обновлено 21:23
30 сентября 2025, 21:23 3751
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
Трамп снова резко критикует Путина: «Вы — бумажный тигр?»
30 сентября 2025, 19:25 5997
Американские подводные лодки у «побережья» России
Американские подводные лодки у «побережья» России так заявил Трамп; новость дополнена 20:03
30 сентября 2025, 20:03 4474
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении?
Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении? Сенсационные подробности
30 сентября 2025, 16:39 8043
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться