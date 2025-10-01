USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Тот самый «Шаман» подал иск против Трампа

03:07 342

Джейкоб Чансли, участвовавший в 2021 году в штурме Капитолия с копьем и в меховой шапке с рогами, подал иск к президенту США Дональду Трампу на $40 трлн, сообщает The Independent.

Помимо американского лидера, ответчиками по иску выступают Федеральная резервная система США, Агентство национальной безопасности, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Государство Израиль, компания Илона Маска X-Corp, американский оператор беспроводной связи T-Mobile и киностудия Warner Bros.

В 26-страничном исковом заявлении Чансли называет себя «истинным президентом» США и «законным главнокомандующим», а также заявляет о существовании заговора элит с целью нарушения Конституции Соединенных Штатов.

В качестве компенсации Чансли требует $40 трлн, а также предлагает выпустить монету аналогичного номинала и весом в одну унцию (28,3 гр.) для погашения государственного долга США.

В январе 2021 года сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, когда там заседали обе палаты парламента, которые должны были формально подтвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в ноябре 2020 года. Чансли, облаченный в костюм шамана, был одним из митингующих, кто ворвался в кабинет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В ноябре 2021 года его приговорили к трем годам и пяти месяцам лишения свободы. В Минюсте подчеркнули, что мужчина провел в заключении более девяти месяцев, поэтому срок его пребывания в тюрьме может быть сокращен до трех лет при условии назначения штрафа $2 тыс. Чансли освободили в марте 2023 года.

С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи реквием haqqin.az
30 сентября 2025, 21:39 4908
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 733
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева фото; обновлено 20:45
30 сентября 2025, 20:45 10961
Протесты в США, Перу, Боливии…
Протесты в США, Перу, Боливии… объектив haqqin.az
03:30 271
Турция готовится к удару по курдам
Турция готовится к удару по курдам о развитии ситуации
02:47 557
Рычаг на Южном Кавказе в руках Вашингтона. Противоречивые заявления Пашиняна
Рычаг на Южном Кавказе в руках Вашингтона. Противоречивые заявления Пашиняна наш комментарий
02:08 1019
Решительный рывок в прошлое
Решительный рывок в прошлое важная тема
02:36 576
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика, все еще актуально
30 сентября 2025, 14:42 8779
Два сценария окончания войны в Украине
Два сценария окончания войны в Украине от экс-главы МИД
30 сентября 2025, 23:49 2426
На Запорожской АЭС «ситуация критическая»
На Запорожской АЭС «ситуация критическая» Зеленский бьет в набат
30 сентября 2025, 22:53 2306
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары... фото; видео; обновлено 21:23
30 сентября 2025, 21:23 3817

