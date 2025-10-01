Американские часы остановятся в полночь

В 50-е годы прошлого века в СССР вышел фильм «Часы остановились в полночь», в котором рассказывалось о дерзкой операции белорусских партизан во время войны. Сейчас такое название может быть применимо к ситуации в Америке. Здесь если две партии в Конгрессе не достигнут соглашения о финансировании правительства, в стране в полночь среды начнется печально известный шатдаун - масштабное отключение федеральных министерств и ведомств. И в таком случае без работы останутся десятки тысяч федеральных работников, даже из таких министерств как госдепартамент и МВД. Исключение составляют лишь некоторые экстренные службы. Например, пожарная, которая обязана заботиться о жизни граждан и их собственности. Партизанами-диверсантами республиканцы объявили сейчас своих политических противников - демократов. Как сказал вице-президент Джей Ди Вэнс «демократы берут в заложники граждан страны, угрожая публике пистолетом». Надежды на достижение какого-либо компромисса практически испарились после встречи в понедельник в Белом доме президента Дональда Трампа и лидеров от обеих партий в Палате представителей и Сенате.

Камнем преткновения стал Affordable Care Act — закон о доступном здравоохранении, которого также называют Obamacare. Президент Барак Обама положил на принятие его все свои силы. Подписанный в 2010 году, он стал его главным достижением двух сроков в Белом доме. Закон вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Его главной составляющей стало обязательное принятие всеми медицинской страховки. В результате страховое покрытие должно было охватить 95 процентов американцев граждан против 84 годом ранее. Одновременно предусматривались масштабные субсидии малообеспеченным людям, инвалидам, пенсионерам и другим категориям граждан. Обама убеждал, что реформа улучшит здравоохранение в стране. Республиканцы говорили, что она лишь повысит общественные расходы и увеличит бюджетный дефицит. Во время своего первого срока Трамп порывался отменить этот закон, но сделать это ему не удалось. Однако бодание двух политических сил в США продолжалось и в последние недели резко возросло.

Сердцевиной конфликта стало требование демократов сохранить медицинские субсидии, существовавшие в стране во время пандемии коронавируса, мотивируя это тем, что если это не произойдет стоимость расходов на медицинское обслуживание населения резко возрастет. Республиканцы против сохранения этих субсидий, которые составляют без малого 1 триллион долларов. Обе стороны уперлись рогом. Уступать никто не хочет, хотя на кону – экономическое благополучие страны. «Мы объединились, чтобы спасти наше здравоохранение, - говорит конгрессмен-демократ Гейб Васкес. - Этот вопрос имеет для нас исключительное значение». В марте этого года лидер сенатского демократического меньшинства Чак Шумер и небольшая группа его соратников поддержала республиканцев в том, чтобы провести промежуточный закон в ущерб реформе здравоохранения. Он поддержал правительство на плаву в течение короткого времени. Это вызвало гнев многих членов партии, которые обвинили Шумера в предательстве. Сейчас демократы предлагают сохранить функции правительства основных служб страны с сохранением реформы до 31 октября, но республиканцы выступили против этого.

Несмотря на прежний скепсис, число американцев, которые взяли медицинскую страховку и стали пользоваться преимуществами, Affordable Care Act растет, и в этом году составило 24 миллиона человек. Демократы учитывают, что по последним опросам компании KFF, специализирующейся на вопросах здравоохранения 63 процента республиканцев, 80 процентов независимых избирателей и 91 процент демократов выступают за сохранение экстраплатежей времен ковида. В случае, если руководство демократов пойдет на попятную, это больно ударит по партии на промежуточных выборах 2026 года. Потеря мест в двух палатах Конгресса будет для них слишком большей политической ценой, даже при гигантских потерях при шатдауне и политическом ущербе для этой партии. Впрочем, США к шатдаунам не привыкать. В 1995-1996 годах отключение страны продолжалось 21 дней и стоило казне 400 миллионов долларов. В 2013 году шатдаун продолжался 16 дней и обошелся правительству в 2.1 миллиарда долларов. В 2018-2019 он длился целых 35 дней и стоил 5 миллиардов. Никто не может предугадать, сколько будет стоить простой в этот раз. В этом плане Соединенные Штаты — уникальная страна. Другие страны не знают, что такое шатдаун. Ближе всех приблизилась к этому Северная Ирландия в 2017 году. Тогда ушел в отставку заместитель премьер-министра Мартин Гиннесс, а его партия объявила, что не станет искать ему замены. В результате местный парламент не проводил сессии в течение трех лет, но за это время правительство Великобритании утвердило для Северной Ирландии бюджет с тем, чтобы все службы страны продолжали функционировать.