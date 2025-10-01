Протесты в США, Перу, Боливии…

Вашингтон (США). Президент США Дональд Трамп приветствует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме
Лима (Перу). Протесты против пенсионной реформы и социальной политики президента Дины Болуарте
Портленд (США). Протесты против иммиграционной и таможенной полиции (ICE)
Ла-Пас (Боливия). Марш протеста коренных народов, пытающихся привлечь внимание к ущербу, который наносят лесные пожары их общине
Киев (Украина). Последствия российских ударов
Ханой (Вьетнам). Мужчина идет по затопленной улице после тайфуна Буалой
Северное сияние на Аляске