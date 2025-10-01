USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Протесты в США, Перу, Боливии…

03:30 271

Вашингтон (США). Президент США Дональд Трамп приветствует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме

Лима (Перу). Протесты против пенсионной реформы и социальной политики президента Дины Болуарте

Портленд (США). Протесты против иммиграционной и таможенной полиции (ICE) 

Ла-Пас (Боливия). Марш протеста коренных народов, пытающихся привлечь внимание к ущербу, который наносят лесные пожары их общине

Киев (Украина). Последствия российских ударов

Ханой (Вьетнам). Мужчина идет по затопленной улице после тайфуна Буалой

Северное сияние на Аляске

С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи реквием haqqin.az
30 сентября 2025, 21:39 4910
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 735
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева фото; обновлено 20:45
30 сентября 2025, 20:45 10962
Протесты в США, Перу, Боливии…
Протесты в США, Перу, Боливии… объектив haqqin.az
03:30 272
Турция готовится к удару по курдам
Турция готовится к удару по курдам о развитии ситуации
02:47 557
Рычаг на Южном Кавказе в руках Вашингтона. Противоречивые заявления Пашиняна
Рычаг на Южном Кавказе в руках Вашингтона. Противоречивые заявления Пашиняна наш комментарий
02:08 1021
Решительный рывок в прошлое
Решительный рывок в прошлое важная тема
02:36 576
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика, все еще актуально
30 сентября 2025, 14:42 8779
Два сценария окончания войны в Украине
Два сценария окончания войны в Украине от экс-главы МИД
30 сентября 2025, 23:49 2427
На Запорожской АЭС «ситуация критическая»
На Запорожской АЭС «ситуация критическая» Зеленский бьет в набат
30 сентября 2025, 22:53 2306
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары...
Россия атакует города Украины: под ударом Днепр и Харьков, жертвы, пожары... фото; видео; обновлено 21:23
30 сентября 2025, 21:23 3817

