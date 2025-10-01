Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана

«Азербайджан имеет хорошие шансы закрепиться в качестве регионального хаба цифровых финансовых услуг на Южном Кавказе», - сказал в интервью haqqin.az международный эксперт по цифровой идентификации и цифровым деньгам Дэвид Берч.
Эксперт, которого журнал Wired называет одним из пятнадцати наиболее влиятельных в мире источников деловой информации, принимал участие в проходящем в Баку Инновационном саммите INMerge.
По словам Берча, в Азербайджане сформировалась благоприятная среда для внедрения передовых цифровых технологий: страна располагает молодым населением, ориентированным на смартфоны, активно строит цифровую инфраструктуру и обладает достаточным человеческим капиталом.
Говоря о перспективах внедрения цифрового маната как валюты Центрального банка, эксперт подчеркнул, что успех подобного проекта возможен лишь в том случае, если новая форма денег будет выполнять функции, не свойственные существующей финансовой системе. Берч привел пример Казахстана, где введение цифрового тенге не дало результатов, поскольку этот инструмент практически не отличался от привычной дебетовой карты. Берч отметил, что национальные цифровые валюты должны рассматриваться в контексте обеспечения финансового суверенитета и устойчивости государства, особенно на фоне высокой зависимости Европы, Канады и других регионов от американских платежных систем.
Особое внимание эксперт уделил проблеме функционирования цифровых валют в условиях отсутствия мобильной связи или интернета. В отличие от стейблкоинов, которые требуют постоянного подключения, цифровая валюта Центрального банка должна гарантировать возможность автономного использования. Иначе, в случае перебоев с энергоснабжением или кибератак, система рискует оказаться бесполезной. По мнению Берча, регулирование является ключевым фактором, от которого зависит эффективность национальных цифровых валют.
Эксперт также посоветовал азербайджанским инвесторам активнее вкладывать в инфраструктуру искусственного интеллекта. Эта сфера, по его словам, уже сегодня демонстрирует огромный потенциал и в течение ближайших 10–15 лет радикально преобразит финансы, образование и военную отрасль. В качестве примера он привел практику научно-исследовательской школы Мора при Пенсильванском университете, где детей учат работать с ИИ и превращать искусственный интеллект в прикладной инструмент.
Особое место в выступлении эксперта заняли вопросы военной трансформации. Берч напомнил: еще недавно казалось, что будущие войны будут определяться авианосцами и ракетами. Но сегодня, по его словам, на первый план выходят дроны и системы ИИ, способные собирать из соцсетей разведданные и воздействовать на базы данных противника. Эксперт убежден в том, что мир стоит на пороге «войн робототехники», которые полностью изменят характер вооруженных конфликтов.
Отдельно он затронул тему влияния ИИ на рынок труда. По мнению Берча, искусственный интеллект не приведет к массовому исчезновению профессий. Отдельные малооплачиваемые юридические услуги могут уйти в прошлое, однако предприятия в сфере ИИ являются весьма капиталоемкими и потребуют колоссальных инвестиций в строительство центров обработки данных и производство чипов. Эти проекты, требующие многогига-ваттных мощностей, будут стимулировать создание новых рабочих мест. По сути, искусственный интеллект благоприятствует капиталу, но одновременно формирует спрос на труд, что позволит избежать социального напряжения.
Таким образом, Азербайджан, обладающий молодыми кадрами, динамично развивающейся цифровой экосистемой и геополитическим преимуществом, может превратиться в точку пересечения интересов в области цифровых валют и искусственного интеллекта, если своевременно вложит ресурсы в инфраструктуру и обеспечит грамотное регулирование новых финансовых технологий.