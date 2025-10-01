Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана

«Азербайджан имеет хорошие шансы закрепиться в качестве регионального хаба цифровых финансовых услуг на Южном Кавказе», - сказал в интервью haqqin.az международный эксперт по цифровой идентификации и цифровым деньгам Дэвид Берч. Эксперт, которого журнал Wired называет одним из пятнадцати наиболее влиятельных в мире источников деловой информации, принимал участие в проходящем в Баку Инновационном саммите INMerge. По словам Берча, в Азербайджане сформировалась благоприятная среда для внедрения передовых цифровых технологий: страна располагает молодым населением, ориентированным на смартфоны, активно строит цифровую инфраструктуру и обладает достаточным человеческим капиталом.

Говоря о перспективах внедрения цифрового маната как валюты Центрального банка, эксперт подчеркнул, что успех подобного проекта возможен лишь в том случае, если новая форма денег будет выполнять функции, не свойственные существующей финансовой системе. Берч привел пример Казахстана, где введение цифрового тенге не дало результатов, поскольку этот инструмент практически не отличался от привычной дебетовой карты. Берч отметил, что национальные цифровые валюты должны рассматриваться в контексте обеспечения финансового суверенитета и устойчивости государства, особенно на фоне высокой зависимости Европы, Канады и других регионов от американских платежных систем. Особое внимание эксперт уделил проблеме функционирования цифровых валют в условиях отсутствия мобильной связи или интернета. В отличие от стейблкоинов, которые требуют постоянного подключения, цифровая валюта Центрального банка должна гарантировать возможность автономного использования. Иначе, в случае перебоев с энергоснабжением или кибератак, система рискует оказаться бесполезной. По мнению Берча, регулирование является ключевым фактором, от которого зависит эффективность национальных цифровых валют. Эксперт также посоветовал азербайджанским инвесторам активнее вкладывать в инфраструктуру искусственного интеллекта. Эта сфера, по его словам, уже сегодня демонстрирует огромный потенциал и в течение ближайших 10–15 лет радикально преобразит финансы, образование и военную отрасль. В качестве примера он привел практику научно-исследовательской школы Мора при Пенсильванском университете, где детей учат работать с ИИ и превращать искусственный интеллект в прикладной инструмент.