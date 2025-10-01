Путин разрешил пытки в России

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного обращения. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации России. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что с 2023 года Россия не имеет представителя в Европейском комитете по предотвращению пыток. Отметим, что Россия была исключена из СЕ в 2022 году, после полномасштабного вторжения в Украину. Европейская конвенция о предотвращении пыток была разработана Советом Европы в 1987 году. Россия ратифицировала ее в 1996 году, когда стала членом СЕ. Конвенция не только запрещает пытки, но и вводит механизм их предупреждения.

Эксперты Европейского комитета по предотвращению пыток могут без предупреждения посещать тюрьмы, колонии, больницы и любые места лишения свободы. Они фиксируют условия содержания, беседуют с заключенными и персоналом, а затем публикуют доклады. Государства, присоединившиеся к конвенции, обязаны сотрудничать и устранять нарушения. С 1996 года, после вступления России к ЕС, члены комитета регулярно посещали российские колонии, следственные изоляторы и фиксировали пытки и жестокие условия содержания. После выхода из конвенции Москва больше не обязана допускать международных инспекторов, жалобы заключенных в Европейский комитет по предотвращению пыток рассматриваться не будут. Многочисленные заключенные российских тюрем, в том числе осужденные по политическим статьям, неоднократно заявляли о том, что к ним применялись пытки. Так же о пытках сообщали украинские военнопленные. В интервью haqqin.az российский общественный деятель, основатель портала Activatica.org Евгения Чирикова, отметила, что подписанный Путиным закон означает легализацию пыток в России. Это констатация того факта, что Москва рутинизировала пытки и активно их использует. Впрочем в этом граждане Азербайджане могли убедится в июне 2025 года, когда российские силовики жестоко пытали и убили братьев Сафаровых Екатеринбурге. Проведенная в Баку экспертиза тел погибших в Екатеринбурге показала, что причиной их смерти стал тяжелый посттравматический шок, связанный с многочисленными телесными травмами, сказала она.

«Наша команда медиа проекта Activatica ведет расследование на оккупированных территориях Украины. В рамках этого расследования мы выпустили фильм «Узники: Система Террора». В этом фильме рассказывается как выстроена система террора, как похищают людей на оккупированных территориях и затем пытают тысячи украинских гражданских узников. Премьера этого фильма прошла в Европарламенте 1 июля этого года и уже 9 июля Европарламент принял резолюцию с осуждением террора в отношении гражданского населения на захваченных территориях Украины», сообщила она. «Система террора на оккупированных украинских территориях была подготовлена в Кремле еще до полномасштабной агрессии в феврале 2022 года. У вторгнувшихся в Украину оккупантов уже были списки подлежащих похищению и арестам гражданских украинцев. Фильтрационные пункты были развернуты с первых дней агрессии. Тоталитаризм специально готовился к тому, чтобы уничтожить украинскую идентичность. В ходе расследования мы нашли принятую после вторжения в Украину программу развития тюрем в РФ. Так вот в первый год агрессии Москва тратила ежегодно более одного миллиарда долларов на развитие системы концлагерей. А в 2024 году Федеральная служба исполнения наказаний России уже запросила 11 млрд долларов на расширение системы тюрем. По последним данным до 15 тыс украинских гражданских лиц были похищены и отправлены в российские концлагеря», сказала она. По ее словам, пытки повсеместно применяются и к российским гражданам, несогласным с политикой путинского режима, против которых сфабрикованы уголовные дела. Пытки давно стали обычной практикой и выход из Конвенции по пыткам просто закрепил существующее положение вещей. Если говорить про наше расследование, то мы вынуждены констатировать, что большая часть похищенных гражданских украинских узников находится в режиме «инкоммуникадо», то есть содержание заключенных без связи с внешним миром, без права переписки и свиданий с родственниками и защитником. Этот режим содержания стоит в одном ряду с насильственным исчезновением, которое является преступлением против человечности, сказала она.