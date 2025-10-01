В Америке официально наступил шатдаун

В среду с 00:00 по восточному времени США (8:00 по Баку) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

С 1 октября госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным (медики, пограничники, военные, транспортные работники и другие), будут работать без зарплаты.

В США до среды действовал закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, принятый в марте сроком до 30 сентября. Палата представителей ранее одобрила законопроект о продлении временного финансирования до 21 ноября, но накануне его не смог принять Сенат, что привело к шатдауну.

Разногласия по одобрению законопроекта возникли из-за увеличенных субсидий в рамках Закона о защите пациентов и доступном здравоохранении, более известном как Obamacare, который был подписан бывшим президентом США Бараком Обамой в 2010 году. Демократы в Конгрессе хотят, чтобы выплаты, повышенные во времена пандемии COVID-19, сохранились, тогда как контролирующие Конгресс республиканцы выступают за их снижение до изначального уровня, так как пандемия завершилась.

После выборов 2024 года обе палаты Конгресса перешли под контроль республиканцев, однако для утверждения бюджета в сенате нужно 60 голосов — у консерваторов их всего 53, но они категорически отказывались идти на уступки и предлагали обсудить вопросы здравоохранения отдельно от бюджета. Но демократы стояли на своем.

Попытки принять временный бюджет, который бы отсрочил шатдаун, также не увенчались успехом. Соответствующая резолюция была одобрена в палате представителей, но так и не набрала необходимое в сенате.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил журналистам в Белом доме, что шатдаун может привести к массовым сокращениям в федеральном правительстве. «Демократы хотят, чтобы работа прекратилась. Когда происходит закрытие правительства, приходится проводить сокращения, так что мы уволим много людей», - сказал он.

Это первый такой случай за почти семь лет — в последние годы работа американского правительства приостанавливалась лишь частично, поскольку конгрессмены принимали законопроекты о временных бюджетах (continuing resolution, CR) на несколько месяцев, пока шли переговоры. В современной истории США шатдауны происходили 21 раз с учетом нынешнего, самый продолжительный пришелся на первое президентство Трампа и продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019-го. Тогда ряд госслужащих, отправленных в неоплачиваемый отпуск, были вынуждены обратиться за продовольственной помощью, а те, кто работал без зарплаты, — массово уходить на больничные. Тот шатдаун обошелся американской экономике в $3 млрд.

Менее чем за двое суток до наступления шатдауна американский президент провел встречу с лидерами фракций обеих партий в сенате и палате представителей, однако успехом она не увенчалась. Вице-президент Джей Ди Вэнс, предупреждая о надвигающемся шатдауне, обвинил политических оппонентов в «удержании правительства в заложниках».

Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис возложил ответственность на правящую партию. «Если наступит шатдаун, то это потому, что республиканцы решили приостановить работу правительства и навредить американскому народу», — заявил он после встречи в Белом доме вечером 29 сентября.

Администрация Трампа заранее поручила федеральным агентствам подготовить планы массовых увольнений — это беспрецедентная мера по сравнению с предыдущими шатдаунами, когда госслужащих отправляли в неоплачиваемые отпуска. По данным Washington Post, сокращения не затронут те ведомства, что получили дополнительное финансирование в рамках программного «большого прекрасного билля» Трампа. Речь прежде всего о министерствах обороны и внутренней безопасности, а также миграционных службах. Остальные же ведомства могут быть вынуждены сохранить минимальное число сотрудников и после возвращения правительства к нормальной работе, тем самым реализуя курс Трампа на сокращение госаппарата, отмечает The Hill.

В общей сложности без зарплаты останутся около 4 млн американцев, работающих на государственной службе. Министерство здравоохранения и социальных служб США отправит в неоплачиваемые отпуска 41% своих сотрудников, Центры по контролю заболеваний — 64%, Национальные институты здравоохранения — 75%. В Пентагоне сообщили, что свыше половины гражданских сотрудников ведомства — 334,9 тыс. из 741,5 тыс. — будут отправлены в принудительный отпуск. Работа 182,7 тыс. человек будет оплачиваться за счет других источников финансирования, остающиеся 223,9 тыс., ровно как и 2 млн военнослужащих (включая нацгвардейцев), будут работать без зарплаты. В таком же положении окажутся сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США, полицейские и авиадиспетчеры, что может привести к задержкам рейсов.

Ассоциация малого бизнеса (Small Business Association) не сможет выдавать кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса из-за отсутствия кадров, а уже после их возвращения на рабочие места выдача ссуд будет сильно затягиваться из-за накопившихся за шатдаун заявок. Также будет приостановлена выдача федеральных кредитов на строительство жилья. Государственные подрядчики (в том числе уборщики и охранники госучреждений) также будут отстранены от работы, они в отличие от госслужащих не получат компенсации после завершения шатдауна. При этом конгрессмены продолжат получать свою зарплату. Социальные выплаты и льготы продолжат действовать, однако получить по ним консультацию или информацию будет значительно сложнее.