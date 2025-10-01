Британская принцесса неожиданно приехала в Украину

USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

09:57 1968

Британская принцесса Анна, сестра короля Карла III, неожиданно прибыла в Киев с визитом, сообщает BBC News со ссылкой на Букингемский дворец.

Цель визита, как сообщается, – привлечение внимания к травмирующему опыту детей, живущих на линии фронта конфликта. В ходе поездки принцесса посетила мемориал детям, погибшим после начала полномасштабного вторжения России, и оставила у него игрушечного медведя.

Анна также пообщалась с молодыми людьми, которых российские войска ранее вывезли из домов, однако впоследствии удалось вернуть в Украину.

Кроме того, в рамках визита принцесса встретилась с президентом Владимиром Зеленским, обсудив с ним поддержку Украины со стороны Великобритании.

12:04 128
11:45 251
11:38 1132
11:29 1124
11:11 1101
10:54 829
10:29 2207
10:29 1587
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az
03:55 7942
02:08 5526
