Британская принцесса неожиданно приехала в Украину

Британская принцесса Анна, сестра короля Карла III, неожиданно прибыла в Киев с визитом, сообщает BBC News со ссылкой на Букингемский дворец.

Цель визита, как сообщается, – привлечение внимания к травмирующему опыту детей, живущих на линии фронта конфликта. В ходе поездки принцесса посетила мемориал детям, погибшим после начала полномасштабного вторжения России, и оставила у него игрушечного медведя.

Анна также пообщалась с молодыми людьми, которых российские войска ранее вывезли из домов, однако впоследствии удалось вернуть в Украину.

Кроме того, в рамках визита принцесса встретилась с президентом Владимиром Зеленским, обсудив с ним поддержку Украины со стороны Великобритании.