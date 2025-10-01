USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Кямран Алиев о пытках азербайджанцев в России и сбитом самолете AZAL

10:20

Преступления против азербайджанских граждан в Екатеринбурге расследуются не только прокуратурой Азербайджана, но и правоохранительными органами России. Об этом журналистам заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он подчеркнул, что Россия «ведет отдельное расследование фактов применения силы и пыток в отношении азербайджанцев».

«Мы сотрудничаем с российской стороной по фактам необоснованного применения силы и пыток. Верю, что у этого расследования будет законный и логичный итог», - сказал генпрокурор.

Кямран Алиев также заявил, что в настоящее время продолжается следствие по уголовному делу, связанному с крушением самолета авиакомпании AZAL.

Он сообщил, что Россия, Казахстан и Азербайджан сотрудничают в расследовании этого дела, и «есть надежда, что расследование дела придет к логическому завершению».

