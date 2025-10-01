Bakcell запустил лотерею с 14 престижными автомобилями и множеством призов

Лидер в области инноваций и скорости, компания Bakcell объявляет о запуске лотереи на основе искусственного интеллекта (ИИ) с множеством призов. В лотерее, которая пройдет с 1 октября по 31 декабря, абоненты Bakcell смогут выиграть более 100 престижных призов, включая iPhone 17 каждый день, Zeekr 001 каждую неделю и автомобиль Porsche Cayenne в качестве главного приза.

Абоненты автоматически становятся участниками лотереи, пользуясь продуктами и услугами Bakcell. Каждые израсходованные 1 AZN с баланса номера приносят 1 шанс.

В то же время абоненты, пополняющие свой баланс, также получают дополнительные шансы. При пополнении баланса на сумму от 1 AZN до 4,99 AZN абоненты получают 1 шанс за каждый потраченный 1 AZN. При пополнении на 5 AZN и более они получают 2 шанса за каждый 1 AZN. Например, при пополнении баланса на 7 AZN участник получит 14 шансов.

Кроме того, чтобы увеличить шансы абонентов на победу, им предлагаются специальные пакеты «Шанс». Например, пакет «Шанс» стоимостью 2 AZN включает 7 шансов и 30 звонков внутри сети. Каждый пакет «Шанс» также позволяет участникам воспользоваться дополнительными звонками внутри сети. Более подробную информацию о пакетах «Шанс» можно узнать по предоставленной ссылке.

Абоненты получают уведомления по SMS о каждом заработанном шансе. Каждый участник лотереи может проверить общее количество шансов через мобильное приложение «Bakcell» или в личном кабинете на официальном сайте лотереи.

Следует отметить, что этот проект является первой в Азербайджане масштабной лотереей, созданной на платформе, основанной на ИИ.

Подробная информация о лотереи Bakcell доступна на официальной странице лотереи: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.