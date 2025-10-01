Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проводится всестороннее расследование нарушений закона, допущенных в 2020–2023 годах. Об этом журналистам заявил генпрокурор Камран Алиев.
По его словам, по данному уголовному делу расследование велось по нескольким эпизодам:
«Согласно имеющейся у меня информации, по некоторым эпизодам предварительное следствие уже завершено. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения. При необходимости мы предоставим дополнительную информацию по этому поводу».