Турция надавит на ХАМАС

С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Палестинское движение ХАМАС может согласиться на предложенное США соглашение о прекращении конфликта в секторе Газа под давлением Катара и Турции. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) в своей редакционной статье.

«Группировка [ХАМАС] и ее руководство настолько истощены войной и сталкиваются с таким явным давлением со стороны мусульманских стран, включая своих покровителей из Катара и Турции, что вполне может согласиться [на сделку]», – отмечает издание.

По мнению The New York Times, вне зависимости от того, примет ли группировка предложение США или отклонит его, ХАМАС уже не сможет восстановить прежнее влияние в Газе и утратит контроль над анклавом. В издании также полагают, что отказ от сделки может вызвать недовольство среди самих палестинцев, которые сильнее других страдают от продолжающегося конфликта с Израилем.

«Некоторые жители Газы обвиняют ХАМАС в том, что оно ведет войну за их счет ради собственного политического выживания», – указывает газета.

Ранее портал Axios сообщил, что Египет, Катар и Турция оказывают давление на ХАМАС, убеждая движение согласиться на предложенный США план урегулирования ситуации в секторе Газа.

