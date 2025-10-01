США усиливают наблюдение за Россией

Соединённые Штаты перебросили в Норвегию военные самолёты, способные отслеживать подлодки и заниматься разведкой, а также осуществили миссии у российских границ в Балтийском море, пишет Newsweek.

В Пентагоне и Минобороны России отказались комментировать изданию данную информацию.

Присутствие в Северной Европе патрульного самолёта ВМС США P-8 Poseidon, предназначенного для противолодочных, противокорабельных и разведывательных миссий, совпало с укреплением оборонной позиции НАТО в Балтийском регионе на фоне угрозы России в отношении подводных кабелей и газопроводов, а также сообщений о подозрительной активности дронов в Польше, Дании и Норвегии.

Постоянное военное присутствие США в поддержку НАТО, включая действия эсминцев у арктических границ России в конце августа, следует за резким изменением курса президента Дональда Трампа по вопросу войны России и Украины. Недавно он заявил, что Киев может вернуть все территории, утраченные Москвой, и рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет для дальних ударов.

Osinttechnical, аналитик по открытым источникам в соцсети X, заявил в пятницу, что спутниковые снимки, вероятно, показывают два-три самолёта P-8 на военном терминале аэропорта Осло Гардермуэн 23 сентября.

Ссылаясь на данные отслеживания полётов, Osinttechnical отметил, что один из размещённых в Осло P-8 был направлен в Балтийское море к побережью российского эксклава Калининграда в пятницу. Калининград, граничащий с Польшей на юге и Литвой на севере и востоке, является важнейшей российской военной базой в Северной Европе и Балтийском море, которое после вступления Финляндии и Швеции в НАТО стали называть «озером НАТО».

Представитель оперативного штаба вооружённых сил Норвегии подтвердил в интервью местной газете Dagbladet в субботу, что несколько американских P-8 действовали с базы в Гардермуэне для поддержки «союзнической активности» вблизи Норвегии.

Ранее опубликованные фотографии показывали, что самолёт P-8 ВМС США, размещённый на авиабазе Кефлавик в Исландии, участвовал в июле в операции НАТО под кодовым названием Baltic Sentry. Миссия была направлена на улучшение способности альянса реагировать на дестабилизирующие действия.

По данным Boeing, самолёт P-8 способен к дозаправке в воздухе, что позволяет выполнять длительные патрули над океанскими просторами. Помимо ВМС США, его эксплуатируют также Королевские военно-воздушные силы Норвегии и Великобритании.