В Кыргызстане предложили вернуть смертную казнь

В Кыргызстане предложили ввести вернуть казнь за особо тяжкие преступления против жизни и половой неприкосновенности. Об этом сообщают кыргызские СМИ.

Инициатива размещена на едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов республики. Автором предложения выступил гражданин Кыргызстана Рустам Нусупов.

Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие смертную казнь как исключительную меру наказания за особо тяжкие преступления против жизни и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В частности, речь идет об убийстве, совершенном с особой жестокостью, убийстве несовершеннолетнего, а также об убийстве, сопряженном с изнасилованием или другими насильственными действиями сексуального характера.

Согласно инициативе, смертная казнь может применяться только после вступления приговора в законную силу и прохождения всех судебных инстанций.

Отмечается, что мера не будет распространяться на женщин и несовершеннолетних.

«Обоснованием послужили участившиеся случаи тяжких убийств и насилия над несовершеннолетними, которые свидетельствуют о недостаточности существующих мер наказания. Введение смертной казни в исключительных случаях должно способствовать защите общества, усилению профилактики подобных преступлений и укреплению принципа неотвратимости наказания», – говорится в инициативе.

Примечательно, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров поддержал инициативу о возвращении в республике смертной казни за особо тяжкие виды преступлений.

