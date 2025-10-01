Производство нефти в России остановилось почти на 40%

По состоянию на 28 сентября на НПЗ по всей стране простаивали 38% мощностей по первичной переработке нефти, или 338 тысяч тонн в сутки, сообщает РБК со ссылкой на данные агентства количественной информации «Сиала».

Совокупный объем мощностей, которые доступны для производства бензина и дизтоплива, упал на 6% в августе и еще на 18% в сентябре. Масштаб простоев на НПЗ стал исторически беспрецедентным: он превысил рекорд августа (23%, 206 тысяч тонн в сутки), а также предыдущие рекорды мая-2022 (196 тысяч тонн в сутки) и мая-2020 (164 тысячи тонн в сутки).

Примерно 70% простоев, согласно подсчетам «Сиалы», стали результатом атак беспилотников ВСУ: на конец сентября они вывели из строя примерно четверть российской нефтепереработки, или около 236 тысяч тонн в сутки, следует из оценок агентства.

В сентябре еще четыре российских НПЗ остановили выпуск после налетов БПЛА. Среди них — «Кинеф» в Ленинградской области, занимающий второе место по мощности в России, а также Рязанский НПЗ «Роснефти», входящий в топ-5 крупнейших. Первый встал 14 сентября, второй — 5 сентября. Также с 20 сентября остановил переработку Новокуйбышевский НПЗ, а 22 сентября — Астраханский ГПЗ «Газпрома».

В результате производство бензина за сентябрь сократилось на 1 млн тонн, а его дефицит на внутреннем рынке достиг 20% от потребления, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с ситуацией.