С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Рубио возглавил поход по отстранению Мадуро

11:15

Члены администрации президента США Дональда Трампа, включая главу Госдепартамента и советника по национальной безопасности Марко Рубио, добиваются отстранения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«В последние дни стремление высокопоставленных помощников президента Трампа отстранить Николаса Мадуро от должности лидера Венесуэлы усилилось, и представители администрации обсуждают широкую кампанию, которая усилит военное давление, чтобы попытаться вынудить его уйти», – отмечает NYT со ссылкой на данные своих источников.

Собеседники издания сообщили, что именно Рубио возглавляет инициативу. Госсекретарь настаивает, что Мадуро – незаконный лидер, который контролирует поставки наркотиков в США и представляет собой «неминуемую угрозу».

По данным источников, глава Госдепартамента разрабатывает более жесткую стратегию, опираясь на разведданные ЦРУ. При этом директор разведывательного управления Джон Рэтклифф и главный советник Трампа по внутренней политике Стивен Миллер поддерживают позицию Рубио.

Пентагон рассматривает возможность проведения военных операций против подозреваемых в незаконном обороте наркотиков на территории Венесуэлы, однако Белый дом пока не одобрил такой шаг, говорится в материале. Сообщается, что Минобороны США сосредоточило в регионе свыше 6,5 тыс. военнослужащих. Представители венесуэльской оппозиции рассказали газете о встречах с официальными лицами США и переговорах о планах ликвидации «преступной структуры Николаса Мадуро».

12:04
11:45
11:38
11:29
11:11
10:54
10:29
10:29
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az
03:55
02:08
09:57

