Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку

1 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиеваи находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла приняли участие в церемонии открытия первых учебных корпусов Итальянско-Азербайджанского университета в Баку, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
После ознакомления с условиями, созданными в учебных корпусах, глава государства, первая леди и президент Италии встретились с находящимися с визитом в Азербайджане руководителями итальянских вузов, профессорами и студентами Итало-Азербайджанского университета.