Российское общество, все больше истощаемое затяжной войной с Украиной, сталкивается с новой волной пропаганды от Кремля, который пытается сохранить контроль. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что кремлевская пропаганда пытается исказить реальность, несмотря на регулярные нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими дронами и самолетами. На фоне низкой поддержки войны среди россиян власти усиливают нарратив «Россия против Запада», чтобы поднять моральный дух общества.

За последние недели Польша, Литва и Эстония зафиксировали проникновение российских беспилотников и самолетов, что в НАТО расценивают как признак растущей безответственности Москвы. В ответ Кремль стремится представить Европу агрессором, намекая на возможность сбивания российских самолетов со стороны Запада.

Politico приводит выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорке. В своем заявлении на Генассамблее ООН он обвинил Запад в эскалации и подчеркнул, что Россия «никогда не имела и не имеет» намерения нападать на НАТО или ЕС. При этом Лавров предупредил, что на любую агрессию Москва ответит «решительно». Аналогичную риторику использовал и президент России Владимир Путин, пообещав реагировать на действия Запада «не словами, а военно-техническими мерами».

Издание указывает, что российские СМИ сразу же сразу подхватили этот тон. Гостелевидение раскритиковало НАТО и ЕС, называя их реакцию «истеричной». Телеведущая Ольга Скабеева, в частности, указывала на «фрагментарность» позиций европейских лидеров — главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, верховного представителя ЕС по внешней политике Каи Каллас и президента Франции Эммануэля Макрона.

Кроме того, прокремлевские издания обвинили президента Украины Владимира Зеленского в попытках втянуть США в более масштабный конфликт.

Примечательно, что на этом фоне единственным западным лидером, которого российская пропагандистская машина не подвергла критике, стал президент США Дональд Трамп — его назвали «взвешенным» за отказ от немедленного осуждения после инцидента с дроном в Польше.

Риторика комментаторов тем временем становится все более агрессивной. Так, Владимир Соловьев призвал нанести удары по Европе ракетами средней дальности «Орешник». Одновременно с этим российские военные блогеры, такие как Юрий Подоляка, насмехаются над странами НАТО, утверждая, что те «испугались нескольких дронов».

Аналитики отмечают, что основная цель такой пропаганды – не внешняя аудитория, а собственное население. Война против Украины по продолжительности уже приближается к масштабу участия СССР во Второй мировой войне, указывают они. Это, в сочетании с экономическими трудностями, заставляет власти искать объяснения, «почему до сих пор нет победы».

Опросы Левада-центра показывают: 66% россиян поддерживают идею мирных переговоров, а число тех, кто выступает за «войну до конца», снизилось до исторического минимума.

На этом фоне Кремль наращивает информационное давление, стараясь убедить общество в том, что Россия якобы ведет борьбу со всем миром.

«Режим Путина не может существовать без конфронтации», – полагают эксперты.