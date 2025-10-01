Таинственные беспилотники свободно летают над Германией

Немецкие власти считают, что неизвестные беспилотники на прошлой неделе намеренно пролетели над критическими объектами инфраструктуры, пишет Spiegel.

По информации издания, немецкие власти расследуют подозрение о том, что БПЛА намеренно пролетел над важными объектами критической инфраструктуры в земле Шлезвиг-Гольштайн в конце прошлой недели, чтобы обследовать их.

В частности, дрон пролетел над электростанцией, университетской больницей Киля и над зданием правительства земли.

Согласно внутренней записке, в прошлый четверг, вскоре после 21 часа, над территорией завода концерна Thyssenkrupp летали сначала два небольших дрона. После этого над университетской клиникой была замечена «группа дронов с главным дроном».

Вскоре после 22 часов подобная группа появилась над прибрежной электростанцией и над Северо-Восточным каналом.

Позже над Кильским заливом был замечен большой стационарный дрон и несколько небольших летающих объектов. По информации из кругов безопасности, над зданием Landeshaus Kiel, где расположена штаб-квартира парламента земли, также пролетела группа дронов. Кроме того, группа дронов, очевидно, следила за нефтеперерабатывающим заводом Heide, который, среди прочего, поставляет керосин в аэропорт Гамбурга.

Во внутренней записке указано, что полиция земли, наблюдая за дронами, заметила, что они летали параллельными траекториями – очевидно, для точного измерения объектов на земле.