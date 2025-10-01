Казахи хотят построить АЭС на берегу Каспия

USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Побережье Каспийского моря на западе Казахстана рассматривается как один из возможных вариантов для размещения атомной электростанции. Об этом журналистам сообщил глава агентства по атомной энергии республики Алмасадам Саткалиев.

«Действительно Западный Казахстан, побережье Каспия, рассматривается как потенциальное место для размещения атомной станции с реакторами малой или средней мощности, соответствующие исследования будут проведены в ближайшее время по поводу возможности строительства атомной станции», – заявил он на брифинге после заседания Мажилиса (нижней палаты) парламента.

Саткалиев подчеркнул, что в рамках исследований предстоит оценить соответствие площадки всем требованиям безопасности. Он напомнил, что ранее на западе Казахстана уже действовал ядерный объект – первый в мире экспериментальный реактор на быстрых нейтронах БН-350, запущенный в 1973 году в городе Шевченко (ныне Актау). В 1999 году было принято решение о его выводе из эксплуатации.

Выход к Каспию, помимо Казахстана, имеют Азербайджан, Иран, Россия и Туркменистан. При этом казахстанская часть побережья является самой протяженной среди всех прикаспийских государств.

В 2024 году в Казахстане состоялся референдум, на котором было принято решение о строительстве атомной электростанции. Ее планируют разместить в Алма-Атинской области на юге страны. Как ранее сообщал Саткалиев, в этой же области рассматривается возможность строительства и второй АЭС. Кроме того, в качестве одной из потенциальных площадок власти изучают вариант размещения станции в Абайской области на востоке страны.

