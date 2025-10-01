Эксперты: новая система тарифов поможет быстрее обновить автобусный парк и повысить качество услуг

Новые тарифы на услуги по перевозке пассажиров на метро и ряде маршрутов в общественном транспорте ожидаемо вызвали волну эмоциональных обсуждений. Это неудивительно, ведь рост этих расходов не может не беспокоить людей, ежедневно совершающих поездки на общественном транспорте. Эта сфера - неотъемлемая часть нашего повседневного быта и общество очень чутко реагирует на любую новость о ней, а уж тем более если речь идет о повышении стоимости проезда. Мы считаем, что в этом случае лучше трезво оценить ситуацию, взвесить все «за» и «против», расспросить экспертов, специалистов в области транспорта, которые помогут логично «разложить все по полочкам», нежели подогревать эмоции без понимания глубинных причин.

Комментируя ситуацию относительно автобусных перевозок, опрошенные нами эксперты в транспортной сфере первым делом подчеркивают, что применен совершенно новый подход к регулированию тарифов, которые будут работать как прямой рычаг для ускорения процесса обновления парка автобусов и повышения качества услуг. Напомним, что новая система тарифов на нынешнем этапе охватит только маршруты, деятельность операторов которых соответствует установленным требованиям. То есть, речь идет о повышении тарифов только на части маршрутов, а не на всех подряд. На первом этапе это всего лишь 9% маршрутной сети по всей стране, в столице - примерно 30%, а именно 60 маршрутов из 180. Эксперт в области транспорта Эльмаддин Мурадлы в беседе с нами отметил необходимость обратить внимание как на высокие требования к операторам пассажироперевозок, так и на другие факторы - нерентабельность, выросшие расходы на эксплуатацию, крупные задолженности по кредитам, убытки и даже финансовый кризис у ряда перевозчиков: «Автобусы – очень дорогие транспортные средства стоимостью несколько сотен тысяч манатов, а в случае с электробусами – вплоть до полумиллиона. Они постоянно находятся в экстремальном режиме эксплуатации, пробег за день исчисляется сотнями километров, отсюда и повышенный износ деталей, и, говоря экономическим языком, высокие амортизационные расходы».

Эксперт также напомнил, что зачастую перевозчики пытаются перевезти максимально возможное число пассажиров при небольшом количестве транспортных средств, что негативно сказывается на графике движения и приводит к нарушению требований относительно пассажировместимости автобусов. Их нехватка и эксплуатация устаревшего транспорта на ряде маршрутов вызывает справедливое недовольство пассажиров и отрицательно влияет на качество обслуживания. По словам Эльмаддина Мурадлы, даже небольшое увеличение стоимости проезда позволит перевозчикам ускорить обновление и расширение автопарка - запустить на линии больше автобусов, сократить интервал и снизить загруженность их салонов до уровня, близкого к 65-70% (именно при таком показателе достигается комфорт пассажиров). Отметим, что высокие темпы обновления автопарка, соответствующие поставленной цели, предусматривающей доставку и запуск на линии в Баку 400 новых автобусов ежегодно (в том числе в 2025 году), могут ускорить решение закоренелых проблем этого сектора. При этом для Сумгаита и Апшерона предусмотрено закупить 100 новых автобусов, до конца текущего года в Нахчыван будет доставлено 60 электробусов, ими же будут обеспечены Лачин, Ханкенди, Джебраил и Агдам. В рамках модернизации транспортной инфраструктуры Гянджи полностью обновлен автобусный парк города - закуплено 280 комфортабельных транспортных средств различной вместимости. При таких темпах пополнения автопарка пассажиры в максимально короткие сроки смогут воспользоваться всеми преимуществами комфортной поездки на современных автобусах. Эксперт по транспорту Эльданиз Джафаров также акцентирует внимание на том, что укрепление финансовой устойчивости вследствие повышения стоимости проезда поможет перевозчикам закупить еще больше новых автобусов и оптимизировать интервал движения, а других операторов, все еще эксплуатирующих старые транспортные средства, подстегнет к ускоренному обновлению автопарка и переходу на безналичные инструменты оплаты. «Это позволит оказывать услуги именно на уровне предъявляемых к ним согласно законодательству требований, что в свою очередь создаст технические возможности для применения в ближайшем будущем дифференцированных тарифов, которые скажутся на повышении удовлетворенности пассажиров. Не стоит также забывать, что переход на автобусы, использующие «зеленые» технологии, улучшает экологическую ситуацию и напрямую влияет на здоровье граждан», - говорит Эльданиз Джафаров. Он считает, что новая система тарифов — это не только вопрос цены, здесь важно учесть и неуклонный рост популярности автобусов, то есть, повышение стоимости проезда вкупе с растущим объемом перевозок может вывести операторов на рентабельность.