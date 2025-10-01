ISW: Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше

Россия и Беларусь могут провести диверсионные операции спецподразделений против критической инфраструктуры Польши, а также организовать новые вторжения беспилотников с целью возложить ответственность на Украину, утверждается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В отчете упоминается, что 30 сентября Служба внешней разведки России безосновательно заявила, что Украина якобы готовит атаку под чужим флагом против критически важной польской инфраструктуры, чтобы обвинить в этом Москву и Минск.

По оценке ISW, Кремль мог поручить СВР опубликовать это заявление, чтобы заранее снять с себя ответственность за возможные диверсии против Польши. Российская разведка «регулярно используется для распространения необоснованных обвинений и дезинформации», цель которой — подорвать поддержку Украины и посеять сомнения в истинных инициаторах провокаций против стран НАТО, считают аналитики ISW.

«Кремль, вероятно, создает информационные условия для того, чтобы обвинить Украину в будущих атаках, которые сама Россия может осуществить против Польши или других стран НАТО. Аналогично 26 сентября Москва возложила на Киев ответственность за недавние вторжения беспилотников в воздушное пространство Польши и Румынии, несмотря на то, что официальные лица этих стран указывали на российское происхождение дронов», — отмечают аналитики ISW.