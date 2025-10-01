USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Трамп спрятал пряник и достал кнут

12:18

Президент США Дональд Трамп перешел к политике «кнута» в отношении России, поняв, что «пряник редко работает с россиянами». Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Politico.

«Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», – сказал он.

Президент Финляндии также подчеркнул круглосуточные усилия Трампа по урегулированию украинского кризиса. По его мнению, американский лидер может не только усилить санкции против России, но и ввести повышенные тарифы для ее партнеров, а также расширить применение американского вооружения, способного наносить удары глубоко на территории страны.

Стубб также подчеркнул стратегическую важность вступления Украины в Евросоюз и выразил поддержку идее использовать замороженные активы российских инвесторов для кредитования Киева.

30 сентября Трамп высказал разочарование в адрес президента России Владимира Путина, заявив, что тот должен был «решить» украинский конфликт «за неделю». Ранее глава Белого дома провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН и отметил, что Киев «очень хорошо справляется» с сопротивлением. Трамп также выразил мнение, что Украина сможет вернуть свои границы, которые были до начала войны.

В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 2500
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 5809
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4009
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7011
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1263
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1122
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 3456
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
11:29 2995
Россия будет покупать китайский бензин
Россия будет покупать китайский бензин обновлено 13:29
13:29 2395
США усиливают наблюдение за Россией
США усиливают наблюдение за Россией
10:54 1322
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
10:29 2342

