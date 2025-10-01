Трамп спрятал пряник и достал кнут

Президент США Дональд Трамп перешел к политике «кнута» в отношении России, поняв, что «пряник редко работает с россиянами». Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Politico.

«Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», – сказал он.

Президент Финляндии также подчеркнул круглосуточные усилия Трампа по урегулированию украинского кризиса. По его мнению, американский лидер может не только усилить санкции против России, но и ввести повышенные тарифы для ее партнеров, а также расширить применение американского вооружения, способного наносить удары глубоко на территории страны.

Стубб также подчеркнул стратегическую важность вступления Украины в Евросоюз и выразил поддержку идее использовать замороженные активы российских инвесторов для кредитования Киева.

30 сентября Трамп высказал разочарование в адрес президента России Владимира Путина, заявив, что тот должен был «решить» украинский конфликт «за неделю». Ранее глава Белого дома провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН и отметил, что Киев «очень хорошо справляется» с сопротивлением. Трамп также выразил мнение, что Украина сможет вернуть свои границы, которые были до начала войны.