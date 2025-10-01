В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?

В Наримановском районе Баку, за строительным рынком Дарнагюль, начинается один из крупнейших этапов городской реконструкции. Под снос попадает жилой массив на улице Шахмара Алекперова — район, сложившийся более полувека назад. Узкие улицы, тесно прижатые друг к другу дома, редкие двухэтажки и самодельные пристройки — все это в скором времени должно исчезнуть. После новостей о возможном переносе самого рынка разговоры о грядущем переселении стали главной темой среди местных жителей. На фасадах домов появились метки — специалисты начали проводить замеры, используя лазерное оборудование и фиксируя не только основные строения, но и все пристройки, в том числе хозпостройки, ванные, кухни, часто расположенные прямо во дворах. Жители внимательно наблюдают за процессом, однако признаются: им до сих пор не сообщили ни точных сроков сноса, ни размеров компенсаций.

Почти все дома в этом районе не имеют официальных документов о собственности. Один из местных жителей рассказал журналистам haqqin.az, что проживает здесь более сорока лет, но так и не смог оформить право на жилье. Та же история у большинства его соседей. Семидесятилетняя женщина, живущая с двумя дочерьми, выходит на улицу при каждом появлении инженеров. Она показывает на дом, постройки во дворе и просит учесть при расчете компенсации ее возраст и состояние здоровья. Женщина говорит, что в многоэтажке жить не сможет — ноги болят, подняться на этажи ей трудно. Она надеется, что компенсации хватит на приобретение небольшого дома с двором. Рядом живет 62-летняя Зулейха Алиева. Ее дом — одноэтажный, старый, но уютный. Она мечтает о новом жилье, где внуку будет проще расти. И хотя нет уверенности в том, что выплаты окажутся достаточными, женщина все равно с надеждой ждет переселения.

Сосед Зулейхи, представившийся Эльмеддином, делится с нами: в его доме площадью 90 квадратных метров живут 13 человек — он сам, дети и их семьи. По его мнению, чтобы обеспечить отдельным жильем обоих сыновей, компенсация должна быть не меньше 3500 манатов за квадратный метр. По мнению некоторых жильцов, справедливая компенсация должна начинаться от 2500–2700 манатов за квадрат. Особенно с учетом близости района к центру города. Для владельца просторного дома такая сумма — это «компенсация мечты». Но не все смотрят на ситуацию с оптимизмом. Владельцы небольших пристроек, в том числе магазинов и мастерских, беспокоятся, что их имущество вообще не будет учтено. Один из них рассказал, что содержит семью из шести человек, зарабатывая на жизнь в магазине площадью всего 20 квадратных метров, пристроенном во дворе. Документов на постройку у него нет, и будет ли она включена в расчеты, неизвестно.