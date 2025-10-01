В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?

В Наримановском районе Баку, за строительным рынком Дарнагюль, начинается один из крупнейших этапов городской реконструкции. Под снос попадает жилой массив на улице Шахмара Алекперова — район, сложившийся более полувека назад. Узкие улицы, тесно прижатые друг к другу дома, редкие двухэтажки и самодельные пристройки — все это в скором времени должно исчезнуть. После новостей о возможном переносе самого рынка разговоры о грядущем переселении стали главной темой среди местных жителей.
На фасадах домов появились метки — специалисты начали проводить замеры, используя лазерное оборудование и фиксируя не только основные строения, но и все пристройки, в том числе хозпостройки, ванные, кухни, часто расположенные прямо во дворах. Жители внимательно наблюдают за процессом, однако признаются: им до сих пор не сообщили ни точных сроков сноса, ни размеров компенсаций.
Почти все дома в этом районе не имеют официальных документов о собственности. Один из местных жителей рассказал журналистам haqqin.az, что проживает здесь более сорока лет, но так и не смог оформить право на жилье. Та же история у большинства его соседей.
Семидесятилетняя женщина, живущая с двумя дочерьми, выходит на улицу при каждом появлении инженеров. Она показывает на дом, постройки во дворе и просит учесть при расчете компенсации ее возраст и состояние здоровья. Женщина говорит, что в многоэтажке жить не сможет — ноги болят, подняться на этажи ей трудно. Она надеется, что компенсации хватит на приобретение небольшого дома с двором.
Рядом живет 62-летняя Зулейха Алиева. Ее дом — одноэтажный, старый, но уютный. Она мечтает о новом жилье, где внуку будет проще расти. И хотя нет уверенности в том, что выплаты окажутся достаточными, женщина все равно с надеждой ждет переселения.
Сосед Зулейхи, представившийся Эльмеддином, делится с нами: в его доме площадью 90 квадратных метров живут 13 человек — он сам, дети и их семьи. По его мнению, чтобы обеспечить отдельным жильем обоих сыновей, компенсация должна быть не меньше 3500 манатов за квадратный метр.
По мнению некоторых жильцов, справедливая компенсация должна начинаться от 2500–2700 манатов за квадрат. Особенно с учетом близости района к центру города. Для владельца просторного дома такая сумма — это «компенсация мечты».
Но не все смотрят на ситуацию с оптимизмом. Владельцы небольших пристроек, в том числе магазинов и мастерских, беспокоятся, что их имущество вообще не будет учтено. Один из них рассказал, что содержит семью из шести человек, зарабатывая на жизнь в магазине площадью всего 20 квадратных метров, пристроенном во дворе. Документов на постройку у него нет, и будет ли она включена в расчеты, неизвестно.
Район напоминает лабиринт: узкие переулки, тупики, проходы между домами, где с трудом удается разойтись двум прохожим. В одном из двухэтажных домов, в котором проживают несколько семей, полы и потолки давно в аварийном состоянии. Многие жители не скрывают, что ждут сноса с облегчением. Они надеются, что новое жилье наконец избавит их от страха — засыпать и просыпаться под грохот осыпающейся штукатурки.
Пока работы по замерам проходят без особых препятствий, но у людей множество вопросов. Особенно остро стоит проблема критериев оценки: люди гадают, как будет рассчитываться стоимость каждого квадратного метра, как учтут недокументированные постройки, кто именно решит, достойна ли компенсация покрыть хотя бы минимальные жилищные потребности семьи. Один пожилой мужчина, владеющий домом площадью всего 35 квадратных метров, говорит, что уже несколько раз пытался узнать сумму предполагаемой выплаты, но внятного ответа так и не получил.
Большинство жителей этого района встречают новость о переселении с надеждой, которая напрямую зависит от итоговой суммы компенсации. Люди говорят, что готовы уйти, если им дадут возможность начать новую жизнь в человеческих условиях.
На месте работают сотрудники Государственной службы по вопросам имущества, в частности, представители отдела кадастра и реестра недвижимости. Один из специалистов подтвердил, что замеры действительно ведутся и уже начата регистрация построек. Этот же человек объяснил, что не уполномочен обсуждать с жителями детали будущих выплат.
Снос жилого массива за рынком Дарнагюль, как и самого рынка, — часть масштабной программы по реконструкции города. Эта инициатива утверждена премьер-министром Али Асадовым. В рамках распоряжения создана специальная рабочая группа по поддержке стратегически важных проектов социально-экономического развития Баку.
На первом этапе программа охватывает территорию вокруг озера Беюкшор, зону между проспектами Гейдара Алиева и Зии Буниятова, а также районы, прилегающие к нефтеперерабатывающему заводу имени Гейдара Алиева. Проекты реализуются в формате государственно-частного партнерства, что предполагает привлечение инвестиций и создание благоприятных условий для бизнеса.
Дарнагюль рассматривается как одна из ключевых точек будущей реконструкции. Как именно она изменится, станет ясно после завершения всех этапов — от замеров до подписания договоров. А пока все здесь остается по-прежнему — старые дома, выжидающие взгляды жильцов и вопросы без ответов.