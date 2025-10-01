USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Новый зал дзюдо в Имишли

В Имишли состоялось открытие нового зала для занятий дзюдо. В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Имишлинского района Эльчин Рзаев, вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Эльнур Мамедли и другие официальные лица.

Зал построен Федерацией дзюдо и оснащен татами и другим необходимым инвентарем. Зона физической подготовки оборудована всем необходимым. Кроме того, здесь имеются тренировочные и раздевалки. В зале будут заниматься более 200 спортсменов.

В рамках совместного социального проекта Azercell и ACF – кампании «Девушкам белое к лицу» –число девочек, занимающихся дзюдо, значительно возросло. Только в Имишли сейчас уже тренируются 40 девочек, что является примечательным результатом для районов.

Одним из основных направлений деятельности Федерации дзюдо Азербайджана является развитие этого вида спорта в регионах и улучшение инфраструктуры. В 2022–2025 годах ACF открыла залы в Гяндже, Сумгаите, Гусаре, Агстафе, Закатале, Геранбое, Сабирабаде, селе Агалы Зангиланского района, поселке Зиря города Баку, Агдаше, Кюрдамире, Астаре, Джалилабаде, Тертере и других населенных пунктах. 

В этом месяце начнут работу залы в селе Мосул Закатальского района и в Шабране, где строительство уже завершено. Также стартует строительство новых залов в Масаллы, Джалилабаде, Гобустане и Сиязани.

С 2022 года Федерация предоставила 158 спортзалам в Баку и регионах 11 400 татами, что позволило более 2200 юным спортсменам бесплатно заниматься дзюдо.

