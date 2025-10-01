Новый зал дзюдо в Имишли

В Имишли состоялось открытие нового зала для занятий дзюдо. В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Имишлинского района Эльчин Рзаев, вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Эльнур Мамедли и другие официальные лица.

Зал построен Федерацией дзюдо и оснащен татами и другим необходимым инвентарем. Зона физической подготовки оборудована всем необходимым. Кроме того, здесь имеются тренировочные и раздевалки. В зале будут заниматься более 200 спортсменов. В рамках совместного социального проекта Azercell и ACF – кампании «Девушкам белое к лицу» –число девочек, занимающихся дзюдо, значительно возросло. Только в Имишли сейчас уже тренируются 40 девочек, что является примечательным результатом для районов.